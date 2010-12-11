به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مدیرروستا پس از ناکامی‌های تیم فوتبال پاس همدان در نیم فصل اول لیگ برتر از سمت خود در این تیم کناره گیری کرد و در دیدار روز جمعه این تیم مقابل مس کرمان، محسن عاشوری روی نیمکت سپیدپوشان همدانی نشست.

استعفای مدیر روستا در حالی مورد موافقت مدیران و مسئولان باشگاه پاس همدان قرار گرفت که تلاش آنها برای بازگرداندن این مربی نتیجه بخش نبود.

پس از قبول استعفای مدیرروستا مسئولان باشگاه پاس همدان با محمود یاوری سرمربی پیشین تیم‌های صبای قم و شاهین بوشهر به توافق اولیه دست یافتند و قرار است این مربی برای مذاکرات نهایی و عقد قرارداد رسمی روز یکشنبه به همدان برود.

کریم ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تایید این اخبار گفت: قرار است فردا یکشنبه مذاکرات نهایی را با محمود یاوری انجام داده و قرارداد رسمی با این مربی منعقد کنیم.