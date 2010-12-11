۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۳

اجرای طرح هادی 39 روستای آذربایجان غربی تصویب شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: اسناد توسعه ای 39 روستای آذربایجان غربی در جلسه کارگروه تخصصی شهرسازی استان در قالب طرح هادی پس از بررسی تصویب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سید جواد محمودی معاون امورعمرانی استاندار آذربایجان غربی صبح شنبه در این جلسه بر توجه به ویژگی های معماری روستایی، فرهنگ زندگی و حفظ و تقویت کاربریهای متناسب با بافت روستاها در طراحی اسناد توسعه ای روستاها تاکید کرد.

ایوب عزیزی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی نیز در ادامه با تشریح نحوه مطالعه و تهیه طرحهای هادی گفت: در تهیه طرحهای هادی و طرح بهسازی مسکن روستایی جنبه های بومی شناسی مناطق روستایی توجه ویژه ای شده و الگوهای معماری در راستای حفظ فرهنگ منطقه ای و تامین نیازهای زندگی روستایی تهیه خواهد شد.

در ادامه این جلسه اعضای کارگروه تخصصی شهرسازی آذربایجان غربی با تغییرات طرح جامع شهر چالدران موافقت کردند.

کد مطلب 1208087

