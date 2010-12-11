بافت روستایی با رویکرد منطقی به کشاورزی حفظ می شود

فرزام پور رمضان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه صنایع تبدیلی و دستی با افزایش سطح اشتغال و ایجاد درآمد در اقتصادی کشاورزی موثراست، افزود: گرایش و پایبندی نسبی اقتصادی درکشورهای نظیر ایران به کشاورزی موجب شده تا بخش قابل توجهی از جمعیت آنها به سبب تمرکز فعالیتهای زراعی و کشاورزی در روستاها ساکن باشند.

وی عنوان کرد: فصلی و سنتی بودن فعالیتهای کشاورزی، عدم بهره گیری از سیستم های مناسب درکار، هزینه های بالای تولید و درآمد ناکافی کشاورزان و سایر موارد با محدود کردن نیروی کار فعال روستا در فصولی از سال، کشاورزی را با مشکلاتی روبرو ساخته است، که از جمله آنها می توان از چالشی بنام مهاجرت روستائیان به شهرها و رکود کشاورزی یاد کرد.

مدیرعامل کرم ابرایشم ایران در ادامه به مسئله نوغانداری اشاره کرد و گفت: نوغانداری یا پرورش کرم ابریشم از فعالیتهای قدیمی و جانبی بخش کشاورزی است که در کنار سایر فعالیتهای اصلی کشاورزی هر منطقه به تولید پیله ابریشمی به عنوان یک محصول با ارزش جهانی مبادرت می کند.

وی یادآورشد: این حرفه پایه تولید فرآورده های متنوع ابریشمی از قبیل روسری، شال، البسه محلی، چادر شب و سایر موارد بوده و از جمله فعالیتهای است که با ایجاد انگیزه اقتصادی، بخش قابل توجهی از نیروی کار فعال و راکد روستاییان می توانند به آسانی به آن مبادرت ورزند و بدینوسیله درآمد نسبی خوبی همراه با ارزش افزوده مناسب عاید خانوار روستایی شود.