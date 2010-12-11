عملکرد خبرگزاری مهر در گلستان قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری صبح شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب استان با اشاره به اخبار و گزارشهای خبرگزاری مهر در استان افزود: از کارنامه و عملکرد این خبرگزاری در استان راضی هستم.

وی اظهار داشت: خبرگزاریها باید در انعکاس برخی از اخبار دقت بیشتری داشته باشند زیرا تاثیرگذاری خبرگزاریها بیش از نشریات محلی است.

وی خاطرنشان کرد: خبرگزاریها بیش از نشریات در تیررس نگاه همگان قرار دارند و باید در اخباری که یقین ندارند و آمار و ارقام در آن قید شده است با دستگاههای مرجع رایزنی داشته باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد گلستان درباره نقاط ضعف و قوت مطبوعات استان بیان داشت: در مطبوعات محلی استان باید به چند شاخصه مهم برای استقبال بیشتر مردم توجه شود.

منتظری بیان داشت: اولین نکته درباره مطبوعات، نیازسنجی است و مباحث و مطالب نشریات باید براساس نیازهای مردم ارائه شود و این عمل باعث اقبال بیشتر مردم خواهد شد.

وی مطبوعات را در حکم یک سفره دانست و گفت: در این سفره باید غذاهای مورد نیاز مردم قرار داشته باشد.

وی ویژگی دوم که باید مطبوعات استان داشته باشند را بازتاب و انعکاس اصلی مشکلات و اساسی مردم عنوان کرد و گفت: مسائل و مشکلات مردم در حوزه های مختلف باید در مقابل دیدگان مسئولان قرار گیرد.

وی تاکید کرد: اگر مشکلی از طرف مردم بیان شد، مطبوعات باید تارسیدن به نتیجه مطلوب آن را پیگیری کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، ویزگی سوم مطبوعات را توجه به رشد و توسعه استان دانست و گفت: مطبوعات باید آینه انعکاس صاحبنظران و صاحبان تجربه برای رشد و توسعه استان باشد.

چهار خبرگزاری، 27 روزنامه و نشریه و 300 خبرنگار در گلستان فعالیت دارند.