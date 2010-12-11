نوغانداری برای نیروهای غیرمولد نیز ایجاد اشتغال می کند

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پرورش کرم ابریشم یا نوغانداری حرفه ایست دیرپا و قدمت طولانی که همگام با بسیاری از ملل دنیا در کشور ایران نیز رونق داشته است.

وی عنوان کرد: گرچه در فراز و نشیبهای روزگار دستخوش تحولات و تغییرات بسیاری بوده اما مسیر بقاء آن همچنان تداوم یافته است.

نماینده مردم لنگرود گفت: نوغانداری فعالیتی جانبی در کنار فعالیتهای اصلی کشاورزی هرمنطقه با سرمایه گذاری اندک اما زود بازده و اشتغال طبقات مختلف سنی حتی نیروهای غیر مولد مانند کودکان و سالخوردگان که درآمد مناسبی را در ابتدای سال که کشاورز محصولی را برای عرضه در دست ندارد، عاید خانوار روستایی می کند.

وی خاطر نشان کرد: این حرفه نیز مانند بسیاری از زیر بخشهای کشاورزی در ایران گرفتار سیستم سنتی و عدم بهره گیری مناسب از مکانیزاسیون است که این خود تاثیر بسزایی بر عدم رشد و شکوفایی مناسب نوغانداران و ارتقاء سطح کیفی و کمی محصول اصلی آن یعنی پیله داشته و به تبع آن افزایش سطح درآمد قشر زحمتکش کشاورزان نوغاندار را محدود کرده است.

لاهوتی ادامه داد: شناخت کافی و درک صحیح از مشکل موجود در انتخاب شیوه ها و راهکارهای مناسب بسیار حائز اهمیت است که باید مسئولان به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.