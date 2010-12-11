انفجاری بزرگ در راه است

نادر قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کتاب انفجاری بزرگ را محمدعلی اسماعیل‌زاده ترجمه کرده و تصحیح و نظارت علمی آن بر عهده من است.

وی با اشاره به اینکه انتشارات آرین پارس شیراز کتاب "بیگ-بنگ"یا همان "انفجار بزرگ" را منتشر خواهد کرد، ادامه داد: نظریه انفجار بزرگ تنها توضیح ارائه شده درباره منشأ جهان است که به‌طور گسترده پذیرفته شده است.

قهرمانی بیان کرد: در این کتاب آمده انفجار بزرگ ، بسیار پر انرژی و پر حرارات بود و در ثانیه‌های اولیه پس از انفجار فقط تشعشع و ذرات ریز اتمی گوناگون در جهان وجود داشته در نتیجه تشعشعات باقیمانده از این انفجار هنوز به صورت امواج ضعیف مایکروویو در آسمان وجود داشته و از زمین قابل ردیابی هستند.

وی همچنین از ترجمه کتاب اصول MRI خبر داد و گفت: این کتاب تکست بوک ( کتاب‌ مرجع برای تدریس)است و با توضیح تصویربرداری تشدید مغناطیسی همراه است.

مترجم کتاب شتاب دهنده‌ها ذرات بنیادی بیان کرد: این کتاب را انتشارات نوپردازان منتشر کرده است.

وی درباره تاریخچه این کتاب گفت: نخستین آزمایش MRI در سال 1937 میلادی انجام شد، شخصی به نام رابی حدود 7 سال بعد از آن گزارش کاری در مورد MRI ارائه کرد و برنده جایزه نوبل شد.

قهرمانی عنوان کرد: در سال 1946 فرد دیگری به نام پلاک آزمایشی را در مورد اجسام حجیم انجام داد و در سال 1952 جایزه نوبل را گرفت. در سال 1971 جینریک تصویر دو بعدی از MRI گرفت، و در سال 1973 هم تصویری از دو ماده غیر همجنس گرفت، و اولین تصویر از حیوانات زنده در سال 1974 گرفته شد و بالاخره MRI تجارتی در دهه 1980 پایه‌ریزی شد.

وی تاکید کرد: این کتاب به رشته علوم پزشکی بسیار کمک خواهد کرد.