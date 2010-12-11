برای اصلاح بزهکاران نیاز به برنامه درازمدت است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، علی اشرف رشیدی صبح شنبه در جمع مسئولان مراکز مشاوره و روانی درمانی زندانهای استان، بزهکاران را بیماران و آسیب دیدگان اجتماعی توصیف کرد و اظهار داشت: اغلب افراد بزهکار و زندانی محصول مشکلات اجتماعی از قبیل، فقر، طلاق، خانواده های ناسالم و نابسامان، اعتیاد، دوستان ناباب، بیکاری و ... هستند و سالها با انواع مشکلات و آسیبها زندگی کرده اند.

وی افزود: به همین دلیل غالبا باورها و نگرش های بزه کاران منفی و انحرافی است و با چنین تفکری به کج روی و بزه کاری کشیده شده اند و اصلاح و تربیت و ایجاد زمینه بازگشت موثر آنان به جامعه در یک بازه زمانی محدود امکان پذیرنیست.

رشیدی ادامه داد: اجرای برنامه های اصلاحی و تربیتی در زندان ها شعار نیست و تحقق عملی آن نیازمند برخورداری از برنامه های مدون، ایجاد بستر مناسب آموزشی و اهتمام و مجاهدت همکاران و همکاری و همگامی همه نهادها و حوزه های اجتماعی است.

وی با اشاره به تعدد جرایم و یکسان نبودن زمان نگهداری مددجویان در زندان بیان کرد: با توجه به شرایط موجود باید طبقه بندی مددجویان و لزوم تبیین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با اولویت مورد نظر قرار گیرد.

مدیر کل زندانهای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: فرایند آموزش و روان درمانی باید به گونه ای ترسیم شود که ضمن تاکید بر ارزش های والای انسانی، مددجویان بتوانند از همه امکانات آموزشی، درمانی، فرهنگی، حرفه آموزی و ایجاد اشتغال مولد پس از آزادی از زندان نیز بهره مند شوند.