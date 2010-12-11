"استانبول" سه مقام‌ جشنواره فیلم هشت را کسب کرد

حسین محروقی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور اظهارداشت: تعداد 160 اثر به این جشنواره ارسال شد که هیئت بازبینی31 اثر را برای بخش مسابقه انتخاب کرد که سه فیلم استانبول، شمر و آیین‌های ماندگار از نیشابور بود.

وی خاطرنشان کرد: مقام دوم فیلم داستانی، بهترین تصویربرداری و بهترین بازیگری زن به ابوالفضل کاهانی هنرمند جوان فیلم‌ساز نیشابوری برای ساخت فیلم استانبول رسید.

وی اشاره داشت: مسعود فراستی، رسول صدرعاملی و مهدی رضازاده داوری نخستین جشنواره فیلم هشت مشهد را بر عهده داشتند.

وی درباره داستان این فیلم، اظهار داشت: این فیلم نگاهی متفاوت به مسأله مهاجرت دارد که پدر خانواده به خارج از کشور رفته و تلفنی با افراد خانواده تماس گرفته و صحبت می‌کند.

به گفته وی، حجت بکائیان، مجید محمدی‌پناه، علی‌رضا فیضی و علی پوریامنش عهده‌دار تصویربرداری، تدوین، صدابرداری و موسیقی این فیلم بودند.

وی اشاره کرد: زهره محروقی، سیما عراقی و فرزاد فدوی نیز در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

این مسئول تصریح کرد: آثاری که تاکنون توسط انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور تولید شده است، باعث رشد کمی و کیفی فیلم‌سازی کوتاه در شهرستان، استان و کشور شده است.

وی خاطرنشان کرد: سینماگران جوان نیشابور با حضور در جشنواره‌های مختلف داخلی و خارجی توانسته‌اند با کسب مقام‌های برتر به همه کشور ثابت کنند که دارای توانایی خاص و نگاه ویژه در تولید آثار هنری فاخر در زمینه‌های مختلف هستند.