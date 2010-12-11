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۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۱

از ابتدای سالجاری؛

1300 طرح خودکفایی در گلستان اجرا شد

1300 طرح خودکفایی در گلستان اجرا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد گلستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و 350 طرح خودکفایی با اعتبار هشت میلیارد و 200 میلیون تومان در استان اجرا شده است.

عباس حاجی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: سهمیه بیمه تامین اجتماعی مجریان طرح های خود اشتغالی در سالجاری 990 خانوار بوده است.

وی اظهار داشت: از این تعداد تاکنون 900 خانوار تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند.
 
به گفته حاجی اکبری، در سال گذشته نیز 175 خانوار به موسسه مهر امام رضا(ع) معرفی شده اند و توانسته اند یک میلیارد و 400 میلیون تومان وام خود اشتغالی دریافت نکنند.
 
وی خاطرنشان کرد: اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان دستگاهی برتر که توانسته است به تمامی تعهدات خود عمل کند، معرفی شده است.

55 هزار خانوار تحت پوشش امداد گلستان هستند.
 
کد مطلب 1208103

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