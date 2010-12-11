توجه به نسل جوان مهمترین رویکرد جشنواره موسیقی است

حسن ریاحی دبیر بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر ضمن بیان این مطلب در خصوص چرایی رویکرد به نسل جوان دانشگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : خوشبختانه هنرمندان جوان که از فارغ التحصیلان دانشکده های موسیقی بودند عملکرد قابل توجهی در حوزه آموزش موسیقی داشته اند و شاهد هستیم که درحال جایگزین شدن اساتید قدیمی این هنر هستند؛ به همین دلیل جا دارد جوانان هنرمند و فارغ التحصیلان و حتی اساتید جوان موسیقی در این جشنواره به درستی مطرح شوند از همین رو در بخش آهنگسازی برخی از پایانامه ها مورد پذیرفته شده و قرار است آثار در بخش رقابتی این دوره از جشنواره در دو حوزه پایانامه و آزاد مورد بررسی قرار گیرد.

وی در ادامه به فعالیت های ستاد برگزاری جشنواره موسیقی فجر اشاره کرد و گفت : در حال حاضر مراحل مقدماتی و دعوت از گروههای موسیقی در بخش جنبی جشنواره را پشت سر می گذاریم و از تعدادی از هنرمندان برجسته موسیقی ایران و همچنین خارج از کشور دعوت به عمل آمده و منتظر پاسخ آنها هستیم .

دبیر بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر در ادامه صحبت های خود به بخش پژوهشی آثار اشاره کرد و گفت : دربخش پژوهشی و نشست های تخصصی این دوره از جشنواره موسیقی فجر شاهد تغییرات اساسی به لحاظ کیفی خواهیم بود به این معنا که در نظر دارم علاوه بر مسائل تخصصی هنر موسیقی برخی از مشکلات روز مانند مسائل ارکستر سمفونیک تهران، چرایی تعطیلی و بازآفرینی ارکستر ملی و همچنین مسئله اشتغال هنرمندان و جوانان فعال در این عرصه نقد و بررسی داشته باشیم .

ریاحی در پایان صحبت های خود من تایید خبر حذف بخش رقابتی موسیقی پاپ گفت : بخش رقابتی جشنواره موسیقی فجر حذف شده است چراکه به اعتقادمن این بخش رقابتی به لحاظ کیفی حرفی برای گفتن نداشت و فقط بخشی از فضای جشنواره و سالن ها را اشغال کرده بود؛ البته ناگفته نماند که در بخش جنبی موسیقی پاپ گروه هایی چون رستاک و رومی و سایر گروه های مطرح در این بخش حضور دارند ؛ همچنین از برخی از ارکسترهای کشور همسایه دعوت کردیم تا در بخش بین المللی حضور داشته باشندو رایزنی هایی در این زمینه انجام شده است .