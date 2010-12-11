مالیات، ساز صنعت یزد را ناکوک کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، صنعت در استان یزد گرچه در سالهای اخیر رونق گرفته و چرخ بسیاری از واحدهای بحران زده به همت و پیگیری مسئولان ارشد استان به راه افتاده است اما همچنان بسیاری از این واحدها با مشکلات عدیده ای روبرو هستند.

برخی از این مشکلات برای واحدهای صنعتی به قدری افزایش یافته که چرخه تولید در این واحدها را کند کرده و میزان تولید و شیفتهای کاری کارخانه ها را کاهش داده است.

گرچه شاید مشکل اصلی صنایع استان یزد آب، تسهیلات بانکی و ... باشد اما مالیات نیز به همنوایی با آنها پرداخته و ساز صنعت استان یزد را ناکوک کرده است.

مشکل مالیات در واحدهای صنعتی مناطق محروم نظیر ابرکوه، خاتم و برخی دیگر از شهرستانهای استان یزد مشهودتر است و مسئولان مالیاتی استان یزد نسبت به بسیاری از صنایع به رغم وجود راهکارهای مختلف، سختگیری می کنند.

بر اساس قانون، واحدهای صنعتی که در مناطق محروم ایجاد و احداث می شوند تا 10 سال از معافیت مالیاتی برخوردارند اما این قانون در برخی مناطق نظیر ابرکوه رعایت نشده و مسئولان مالیاتی استان به رغم برگزاری جلسات مختلف با صاحبان صنایع این منطقه، همچنان بر دریافت مالیات پافشاری دارند.

گره های مالیاتی در برخی واحدهای صنعتی حاصل ایرادهای بنی اسرائیل اداره مالیات استان یزد است

این امر تا جایی پیش رفته است که برخی صاحبان صنایع و حتی برخی مقامات فرمانداری مناطقی نظیر ابرکوه، گره های مالیاتی ایجاد شده توسط اداره مالیات استان یزد را ایرادهای بنی اسراییلی می دانند.

این مسائل درحالی از سوی صاحبان صنایع به ویژه درمناطق محروم استان یزد مطرح می شود که مدیرکل امور مالیاتی استان یزد بارها و بارها در جلسات مطبوعاتی خود اعلام کرده است که آماده مذاکره با صاحبان صنایع است.

البته برخی مسئولان نیز درمواجهه صاحبان صنایع و مسئولان مالیاتی استان یزد معتقدند که نمی توان منکر فرار مالیاتی برخی از صاحبان صنایع شد اما به هر حال به نظر می رسد مسئولان مالیاتی باید بیشتر صنعت را مورد تفقد قرار دهند.

معاون فرماندار ابرکوه که چندی پیش درسفر رسانه ای خبرنگاران مرکز ستان به ابرکوه دربازدید از برخی صنایع خبرنگاران را همراهی می کرد، دراین زمینه اظهار داشت: صنعت در ابرکوه مظلوم واقع شده و با توجه به اینکه ابرکوه شهرستانی محروم به شمار می‌ رود، لازم است مسئولان مالیاتی استان یزد انعطاف بیشتری نسبت به صاحبان صنایع نشان دهند.

محمدجواد ابوالحسنی بیان داشت: لازم است مسئولان مالیاتی استان یزد و صاحبان صنایع نشستهای بیشتری با یکدیگر داشته باشند تا بتوانند به نحو شایسته ای مشکل مالیات را رفع و قوانین را به بهترین نحو اجرا کنند.

قانون معافیت 10 ساله مالیاتی در شهرستانهای محروم به درستی اجرا نشده است

وی با بیان اینکه صنایع در مناطق محروم از 10 سال معافیت مالیاتی برخوردارند، بیان داشت: متاسفانه در مورد صنایع ابرکوه این بند در اجرای قانون مورد توجه قرار نگرفته است.

البته در این میان نمی توان از تلاشها و مساعدتهای استاندار یزد و معاون برنامه ریزی وی برای صنایع استان یزد چشم پوشی کرد و استاندار یزد بارها در جلسات مطبوعاتی به ویژه جلساتی که با حضور مدیران کل استان یزد برگزار شده است، از مسئولان مالیاتی استان خواستار رسیدگی به وضعیت صنایع و مدارا با آنها شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد نیز در این زمینه اظهار داشت: نظام مالیاتی کشور نیازمند اصلاح و بازنگری است و خلاهای بسیاری در اجرای قوانین حاکم بر مالیات مشاهده می شود.

اصلاحات قوانین مالیاتی با نگاه حمایتی بیشتر به بخشهای مولد انجام می شود مدیرکل امور مالیاتی استان یزد:

ناصر ابراهیمی افزود: قانون مالیاتی در حال حاضر در حال اصلاح است و این اصلاحات با نگاه حمایت بیشتر از بخشهای مولد به ویژه صنعت انجام می ‌شود.

گرچه مالیات تنها مشکل صنایع استان یزد نیست اما به نظر می رسد حل این مشکل بتواند راهی برای رفع سایر مشکلات ایجاد کند.

مشکلاتی نظیر بی آبی صنایع، کمبود نقدینگی، عدم ارائه تسهیلات، عدم استمهال بدهی های صنایع از سوی بانکها، نبود گاز و استفاده از سوختهای فسیلی گران قیمت و ... همگی از موانعی هستند که اکنون پیش روی صنایع استان یزد قرار گرفته و این استان که قطب صنعت کشور به شمار می رود را در معرض خطر قرار داده است.

عدم رغبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران به دلیل نبود آب با وجود حمایت مسئولان استان از جمله مواردی است که لازم است در مجالی دیگر به آن پرداخته شود اما امید می رود، این موانع یکی پس از دیگری از پیش روی صنایع استان یزد برداشته شود تا این استان بتواند به شایستگی به جایگاه خود با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهایش دست یابد.