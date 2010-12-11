مشارکت هنرمندان تجسمی در پارک موزه دفاع مقدس سمنان

به ‌گزارش خبرگزاری مهر محمود شالویی، مدیرکل هنرهای تجسمی از پروژه پارک موزه دفاع مقدس سمنان که ساخت آن آغاز شده است، بازدید کرد.

شالویی ضمن بازدید از این پروژه در حال ساخت پارک موزه دفاع مقدس سمنان برمشارکت هنرمندان در انتخاب تولید و نظارت بر محتوای آثار پارک موزه دفاع مقدس تاکید کرد: ضرورت دارد که در این زمینه از نظرات تخصصی هنرمندان در امور پارک موزه دفاع مقدس استفاده شود و انتخاب وتولید آثار هنری برای این موزه با نظر هنرمندان شاخص صورت گیرد.

وی ادامه داد: دفتر هنرهای تجسمی آمادگی دارد با مشارکت هنرمندان در مباحث تخصصی، هنر محتوایی و آثار پارک موزه دفاع مقدس سمنان همکاری کند.

جلسه‌ای نیز با حضور مدیر کل هنرهای تجسمی، مسئوولان طراحی و ساخت پارک موزه دفاع مقدس سمنان و جمعی از هنرمندان استان برگزار و مقرر شد کمیته‌ای متشکل از پنج نفر از هنرمندان به منظور نظارت بر محتوا و آثار هنری پارک موزه تشکیل شود.

پارک موزه دفاع مقدس سمنان که ساخت آن آغاز شده است شامل موزه، مجتمع فرهنگی هنری ، موزه روباز و ... است که درزمینی به وسعت 10 هکتار ساخته می‌شود.