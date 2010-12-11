انتظار ندارم آثار یوسا پرفروش شود / ترجمه همه آثار آیخلوس

عبدالله کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پرفروش شدن آثار یوسا در ایران بعد از اعلام نام او به عنوان برنده نوبل ادبیات در سال 2010، گفت: خوانندگان ایرانی 20 سال است یوسا را میشناسند و با آثارش آشنا هستند؛ در واقع او قبل از اینکه نوبل بگیرد، مشهور بود و کتابهایش در ایران خوانده میشد و خوب هم فروش میرفت.
مترجم آثاری مانند "سور بُز"، "گفتگو در کاتدرال "و "جنگ آخرالزمان" یوسا، ادامه داد: این از مخاطبان حرفهای .پس تنها میماند تعداد کمی مخاطب که دریافت جایزه نوبل توسط نویسنده برایشان مهم است.
وی افزود: دقیقاً نمیدانم اهدای نوبل به یوسا چقدر در گرایش این دسته از خوانندگان به آثار او، تاثیر گذاشته است ولی فکر نمیکنم تغییر خاصی در رقم فروش کتابهایش داشته باشد. به هر حال شخصاً برایم مهم نیست که کتابهای یوسا بعد از اعطای نوبل به او چقدر پرفروش شده باشد.
عبدالله کوثری در ادامه از ترجمه 4 تراژدی دیگر از آثار آیخلوس نویسنده و شاعر یونانی خبر داد و با اشاره به ترجمههای قبلی از کارهای این نویسنده یونانی، گفت: آیخلوس مجموعاً 7 تراژدی نوشته که قبلاً سه تراژدی را در قالب یک تریلوژی با عنوان "اورستیا" ترجمه کرده بودم که توسط انتشارات فردا چاپ شد.
این مترجم اضافه کرد: در یکسال اخیر مشغول ترجمه 4 تراژدی دیگر بودم و اخیراً این کار به پایان رسید و در حال حاضر سرگرم حروفچینی این نمایشنامهها هستم.
به گفته وی کتابهای مذکور به زودی توسط نشر نی چاپ میشود.
