شرکت های بیمه متخلف در گلستان معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس پوریانی صبح شنبه در نشست حل اختلاف گلستان گفت: این شرکتها تاکنون به بهانه بخشنامه بودن قانون جدید، پرداخت خسارت به مردم را به تعویق می انداختند که با قانون شدن این دستورالعمل، دیگر جایی برای بهانه وجود ندارد.

وی افزود: شرکت های بیمه ای که از این پس در پرداخت خسارت به مردم تعلل کنند به عنوان مجرم، طبق قانون با آنان برخورد خواهد شد.

وی همچنین بار دیگر تاکید کرد: در صورت ادامه بی توجهی این شرکت ها به قانون، شرکت های متخلف از طریق رسانه ها به مردم معرفی خواهند شد.

معاون قضایی و رئیس شورای حل اختلاف گلستان نیز با بیان این که پرونده های تصادفات در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود ، افزود: شورای حل اختلاف بر روند پرداخت مطالبات مردم از سوی شرکت های بیمه بیش از پیش نظارت می کند و در صورت هر گونه تعلل از سوی این شرکت ها، با آنان برخورد می شود.

احمد جعفری با بیان این که ماهانه حدود 300 پرونده مربوط به تصادفات وارد شعب ویژه تخلفات رانندگی شورای حل اختلاف مرکز استان می شود افزود: برخی از این پرونده ها با وجود مختومه شدن به دلیل تعلل شرکت های بیمه در پرداخت مطالبات مردم ، مدت ها در شعب بلاتکلیف می مانند.

وی ابراز امیدواری کرد: شرکت های بیمه تذکرهای مراجع قضایی را جدی بگیرند تا مردم دچار مشکل نشوند.

به گفته وی شرکت های بیمه ای که توانایی پرداخت مطالبات مردم را ندارند، نباید اقدام به تبلیغ و جذب مشتری برای دفاتر نمایندگی خود کنند.

طبق ماده 16 اصلاح قانون بیمه، شرکت های بیمه گر موظفند پس از دریافت گزارش کارشناسی راهنمایی رانندگی یا پلیس راه، 50 درصد مبلغ تقریبی دیه را بپردازند.