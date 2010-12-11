حفاریهای کیلومتری معادن هشداری جدی برای منابع طبیعی یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سیدجمال موسوی زاده در جلسه کمیته حفاظت از منابع طبیعی شهرستان اردکان اظهار داشت: معضل تخریب منابع طبیعی هم‌ اکنون جدی است و حفاری معادن بیشترین آسیبها را به منابع طبیعی وارد کرده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه 60 مورد تقاضا برای ثبت معادن در استان انجام می‌شود که این امر زنگ خطری برای منابع طبیعی یزد است.

موسوی ‌زاده عنوان کرد: این افراد گرچه در ابتدا مجوزهای لازم را در یک مساحت محدود از منابع طبیعی دریافت می ‌کنند اما در زمان اکتشاف و بهره‌ برداری کیلومتر در کیلومتر فعالیت می‌کنند که این اقدام باعث تضییع حقوق روستاییان و بومیان منطقه و نارضایتی آنها می ‌شود.

قانون جامع منابع طبیعی اختیارات منابع طبیعی را محدود می کند



وی ابراز امیدواری کرد: با ابلاغ قانون جامع منابع طبیعی، بسیاری از مشکلات و تنگناهای قانونی موجود که اختیارات منابع طبیعی را محدود می‌کند برطرف شود.

موسوی ‌زاده همچنین خواستار طرح مسائل مرتبط با منابع طبیعی شهرستان اردکان در شورای حفاظت از اراضی ملی و دولتی شد.

معاون امور اراضی اداره‌کل منابع طبیعی استان یزد همچنین بر برخورد ظریف با متخلفان این عرصه توسط مقامات قضایی تاکید کرد.

معاون فرماندار اردکان نیز در این نشست اظهار داشت: از آنجا که ایجاد اشتغال مولد و رسیدن به خودکفایی در عرصه ‌های مختلف تولیدی از جمله سیاستهایی است که توسط دولت به طور جدی و با اهتمام ویژه دنبال می ‌شود، در این راستا از ایجاد صنایع جدید استقبال می ‌شود.

ارائه زمین با قیمت دولتی به سودجویان زمین خواری را افزایش داده است

محمد شاکر بیان داشت: البته این امر گاهی باعث سوء استفاده برخی افراد سود‌جو می‌ شود به نحوی‌ که به بهانه راه ‌اندازی واحد تولیدی، قطعه زمینی را با قیمت دولتی دریافت می‌ کنند و بدون اینکه صنعت مورد نظر را در آن محل متمرکز کنند، پس از گذشت چند سال به فروش زمین دریافت شده، اقدام می‌ کنند.

وی افزود: این رفتار علاوه بر اینکه باعث از دست رفتن فرصت‌های شغلی و صنعتی می‌شود، به گسترش پدیده زمین ‌خواری نیز کمک می‌کند و در بلندمدت تخریب منابع طبیعی را نیز به دنبال خواهد داشت.

شاکر با اشاره به تاکید جدی فرماندار اردکان در مورد جلوگیری از صدور مجوزهای بی ‌رویه در بهره ‌برداری از معادن خاطرنشان کرد: در صورت ادامه وضعیت کنونی صاحبان معادن، با مشکل جدی زیست محیطی در منطقه مواجه خواهیم شد.

وی افزود: زیرا از یک طرف خاک شهرستان به عنوان یک گنجینه‌ خدادادی در حال تهی شدن است و عواید آن تنها نصیب عده خاصی می ‌شود و از طرف دیگر زیانهای جبران‌ ناپذیری نظیر آلودگی شدید هوا، تخریب مراتع و زمینهای روستایی و از بین رفتن راه‌ ها را بدنبال داشته است.



وی، راه حل موثر برای جلوگیری از این ضررها را تشکیل کارگروهی متشکل از ادارات مرتبط دانست و افزود: با ایجاد یک هماهنگی بین بخشی و انجام بازدیدهای مستمر توسط این کارگروه می ‌توان از ایجاد ضرر بیشتر جلوگیری کرد.