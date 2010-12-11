برگزاری نمایشگاه کتاب زمینه ساز گسترش فرهنگ مطالعه است

به گزارش خبرنگار مهر از خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در بازدید از ششمین نمایشگاه کتاب استان در سخنانی اظهار داشت: سرچشمه ایمان و فضیلت، اعتقاد به مبداء و تلاش در راه عبودیت و بندگی خداست، خداوند حکیمی که برای هدایت انسان ها کتابی نازل فرمود که برای همیشه همچون خورشید فروزان روشنایی بخش دل های انسان های مومن خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه اهمیت کتاب و کتاب خوانی بر هیچ کس پوشیده نیست، یادآور شد: ارباب خرد و معرفت بر این نکته واقفند که بدون وجود کتاب و اندیشه مسطور، جایگاهی برای تعالی فکر بشر باقی نمی ماند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد خاطر نشان کرد: کتاب ابزار ارزشمندی در خصوص انتقال مفاهیم علمی و دینی است.

حجت الاسلام میرعمادی از کتاب به عنوان پلی که گذشته تفکر انسان را به آینده ارتباط می دهد، یاد کرد و افزود: تنها خردورزان هستند که می توانند از این ابزار ارزشمند در جهت شکوفا کردن استعدادها در بطن آحاد جامعه استفاده معقول کنند.

وی با تشریح تاثیر برگزاری نمایشگاههای کتاب در استان، یادآور شد: برگزاری نمایشگاه های کتاب که هر از چندگاه در این استان علاقه مندان را به خود جذب می کند و باعث ایجاد شور و شوق مطالعه در اقشار گوناگون می شود، نقش تعیین کننده ای در معرفی ادبیات فاخر و فرهنگ اسلامی و دینی و فناوری روز به مردم دارا است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد برگزاری نمایشگاههای کتاب را موجب گرایش روز افزون مردمه به فرهنگ مطالعه دانست و خاطر نشان کرد: اگر در انتخاب و روش عرضه و مطالعه کتاب نیاز سنجی از ظرفیت های جامعه صورت پذیرد به طور قطع علاقه مندی به مطالعه افزایش پیدا می کند.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: نمایشگاه کتاب یک فرصت استثنایی برای اهل قلم، اساتید و دانش آموزان می باشد و انتظار این است از این فرصت هم برای اعتلای فرهنگ استان و هم برای پیشرفت و تعالی استفاده و بهره برداری لازم صورت گیرد.