۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۲

به کارگردانی شیخ طادی/

فرخ‌نژاد در "روزهای زندگی" بازی می‌کند

حمید فرخ‌نژاد در فیلم تلویزیونی "روزهای زندگی" به کارگردانی پرویز شیخ طادی مقابل دوربین می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم 90 دقیقه‌ای درباره نقش پرستاران و پزشکان در سال‌های دفاع مقدس است، فیلمنامه را پرویز شیخ طادی نوشته و تهیه‌کننده آن سعید سعدی است. تصویربرداری این فیلم در تهران و شهرک دفاع مقدس انجام می‌شود. "روزهای زندگی" محصول سیمافیلم است.

حمید فرخ‌نژاد پیش از این در مجموعه "حلقه سبز" و فیلم تلویزیونی "حبیب" مقابل دوربین رفته است. وی که به تازگی برای بازی در فیلم "شب واقعه" جایزه بهترین بازیگر مرد را از جشنواره آسیا پاسیفیک دریافت کرده، در فیلم‌های سینمایی "به رنگ ارغوان"، "عروس آتش"، "شب واقعه"، "ارتفاع پست" و... بازی کرده است.

پرویز شیخ طادی فیلم‌های سینمایی "دفتری از آسمان"، "ّپشت پرده مه" و "شکارچی شنبه" را کارگردانی کرده است.

