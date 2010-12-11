درخواست دو رئیس دانشگاه از وزیر علوم/ ما را در لیست حمایتیها قرار دهید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی زلفی گل رئیس دانشگاه بوعلی سینا و محمد مهدی خدایی رئیس دانشگاه رازی در نامه درخواست از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای قرارگیری در جمع دانشگاههای مورد حمایت ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آورده اند: "طبق اعلام مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، در رتبه بندی و ارزیابی دانشگاهها و موسسات علمی و پژوهشی 57 کشور اسلامی در بازه زمانی سالهای 2007 تا 2009 میلادی، دانشگاه رازی کرمانشاه و دانشگاه بوعلی سینا همدان به عنوان برترین دانشگاههای جهان اسلام از نظر شاخص میانه استنادی هنجار شده، معرفی شده اند."

روسای دانشگاههای بوعلی همدان و رازی کرمانشاه با یادآوری اینکه این دو دانشگاه در جمع 14 دانشگاه برتر دارای رتبه در رنکینگ جهانی در سطح کشور قرار گرفته بوده اند، از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواستار شده اند: "با توجه به پتانسیل موجود در این دو دانشگاه به ویژه در زمینه برخورداری از همکاری اساتید و پژوهشگران برجسته و به منظور تمرکز زدایی، توزیع متوازن فرصت ها و امکانات و ایجاد زمینه بهتر جهت جذب نخبگان غرب کشور، دو دانشگاه بوعلی سینا و رازی نیز جزء دانشگاههایی قرار داده شوند که مقرر شده جهت کسب و تثبیت جایگاه جهانی، مورد حمایت ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گیرند."

به گزارش مهر، محمد مهدی نژاد نوری معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نیمه آذر ماه در دومین روز از نشست روسای پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد گفت: قرار است 15 دانشگاه برتر کشور که شامل 5 دانشگاه وزارت بهداشت و 10 دانشگاه وزارت علوم می‌شود تعیین شوند تا با حمایت‌هایی که از آنها می شود جزو دانشگاه‌های شاخص دنیا قرار گیرند.