برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر در 20 استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحیم سیاهکارزاده دبیر اجرایی سومین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر گفت: به منظور تمرکززدایی و استفاده از ظرفیتهای سایر استانها، جشنواره هنرهای تجسمی فجر امسال در تهران و 20 استان دیگر برگزار میشود.
سیاهکارزاده افزود: هر استان با توجه به فضاهای نمایشگاهی و ظرفیتهایی که دارد در برگزاری نمایشگاه آثار سومین دوره جشنواره تجسمی فجر که شامل نمایشگاه منتخب آثار دوسالانهها و برگزاری کارگاههای مربوط به جشنواره است، مشارکت میکند.
دبیر اجرایی سومین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر گفت: قصد داشتیم امسال جشنواره را در 15 استان برگزار کنیم اما با توجه به استقبالی که از سوی استانها برای شرکت در بخش نمایشگاهی جشنواره وجود داشت این تعداد افزایش یافته و 20 استان میزبان برگزاری جشنواره خواهند بود.
وی ادامه داد: نمایشگاه آثار سومین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر همزمان با تهران در چهار استان دیگر برگزار میشود. همچنین 11 استان میزبان نمایشگاه منتخب آثار دوسالانهها و دورههای قبل جشنواره هستند. پنج استان هم در برگزاری کارگاهها سهیم دارند.
نام استانهای میزبان جشنواره و برنامهریزیهای مرتبط با آن طی روزهای آینده اعلام میشود. دومین دوره از برگزاری جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر در پنج استان کشور برگزار شد.
سومین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر در رشتههای نقاشی، عکاسی، خوشنویسی، سفال و سرامیک، کاریکاتور، پوستر و نگارگری، هنر خیالینگاری و هنر جدید برگزار میشود و هنرمندان میتوانند آثارشان را تا پایان آذرماه از طریق سایت جشنواره به نشانی www.ivafestival.ir به دبیرخانه ارسال کنند.
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