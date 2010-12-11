"آی- پد 2" در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، تولیدکنندگانی که محصولات اپل را در چین تولید می کنند خبر دادند که نسخه دوم "آی- پد" از سه ماهه نخست سال 2011 معرفی شده و از اواسط سال آینده وارد بازار می شود.

"آی- پد 2" نسبت به مدل فعلی باریکتر و سبکتر است و به جای یک دوربین دارای دو دوربین پشتی و جلویی است که می تواند برای انجام تماسهای تصویری کاربرد داشته باشد.

از میان شرکتهایی که در تولید این لوح- رایانه جدید مشارکت دارند می توان به "وینتک" برای تولید تراشه ویژه صفحات نمایشگر لمسی، "سیمپلو تکنولوژی" تولید کننده باتری لیتیومی و یک تولید کننده قاب "آی- پد" اشاره کرد.

یکی از این منابع خبر داده است که این مدل جدید "آی- پد" بسیار باریکتر، سبکتر و با یک صفحه نمایشگر با وضوح تصویر بالاتر است.

یک تولیدکننده دیگر در این خصوص توضیح داد که این لوح رایانه جدید اپل دارای دو دوربین است که دوربین پشتی آن برای گرفتن عکس و فیلم مناسب است درحالی که دوربین جلویی آن می تواند در تماسهای تصویری رایگان برپایه نرم افزار FaceTime کاربرد داشته باشد.

براساس گزارش رویترز، اپل این نرم افزار را به تازگی برای امکان برقراری تماسهای تصویری رایگان برپایه اینترنت توسعه داده است.

مهمترین رقبای اپل یعنی دو غول ژاپنی سونی و شارپ نیز دستگاههای جدیدی را برای رقابت با "آی- پد" بعدی اپل عرضه کرده اند.

شارپ یک لوح- رایانه چندرسانه ای به نام "گالاپاگوس" را عرضه کرده است که بسیاری ویژگیها و عملکردهای آن مشابه "آی- پد" است. سونی نیز یک پخش کننده جدید کتاب الکترونیک را معرفی کرده است.

شارپ لوح- رایانه گالاپاگوس را در دو مدل 5.5 و 10.8 اینچی عرضه کرده است که به ترتیب به قیمت 360 و 495 یورو عرضه می شوند. سیستم عامل این لوح- رایانه یک نسخه اصلاح شده از سیستم عامل منابع باز "آندروئید" گوگل است.

سونی اولین مدل "ریدر" (پخش کننده کتاب الکترونیک) خود را در رقابت با کتاب الکترونیک "کیندل" محصول آمازون عرضه کرد. اکنون پس از 3 سال دو "ریدر" جدید را برپایه فناوری "کاغذ الکترونیک" سیاه و سفید در ابعاد 5 و 6 اینچ به دو قیمت 180 و 225 یورو عرضه می کند.