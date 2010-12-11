ساخت موسیقی "سیزده 56" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم هم اکنون در مراحل پایانی صدا گذاری قرار دارد و به زودی برای حضور در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر آماده میشود.
سالور در این فیلم داستان رزمندهای را روایت میکند که پس از سالها از کما بیرون میآید و با جامعه تازهای مواجه میشود، این کارگردان برای نخستین بار از بازیگران حرفهای در فیلمش استفاده کرده است. فیلمبرداری "سیزده 59" 52 جلسه طول کشیده است. تدوین این فیلم را سهراب خسروی انجام میدهد.
سامان سالور پیشتر فیلمهای سینمایی "ترانه تنهایی تهران" و "چند کیلو خرما برای مراسم تدفین" را کارگردانی کرده است. پرویز پرستویی، جمشید مشایخی، صابر ابر، فرهاد اصلانی، شاهرخ فروتنیان، علیرضا اوسیوند، مهران احمدی، ابوالفضل شاهکرم، افسانه چهرهآزاد، دریا آشوری و سعید ابراهیمیفر بازیگران این فیلم هستند.
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