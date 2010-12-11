تاخیر در ارائه بودجه 90 توجیه ندارد/ تفریغ بودجه 87 در نوبت بررسی کمیسیون

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درباره زمان ارائه بودجه سال 90 به مجلس گفت: از نظر ما زمان برای ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس گذشته است.

وی ادامه داد: طبق تکلیفی که قانون برای دولت تعیین کرده است دولت باید تا 15 آذرماه لایحه بودجه را به مجلس تقدیم می کرد اما چنین اتفاقی نیفتاده است.

قادری با اشاره به عملکرد دولت در ارائه بودجه سنوات گذشته به مجلس تصریح کرد: ما در سالهای گذشته هم با تاخیر در ارائه لایحه بودجه سالانه مواجه بوده ایم و امیدواریم تاخیر در ارائه این لایحه چون سالهای گذشته نباشد و حداکثر تا پایان آذرماه این لایحه به مجلس فرستاده شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس تا نیمه اول آذرماه و توجیه عدم ارائه لایحه بودجه سال آینده به این دلیل، گفت: تاخیر در ارائه لایحه بودجه هیچ توجیهی ندارد زیرا اساسا احکام و کلیات برنامه پنجم طبق مصوبات کمیسیون تلفیق مشخص شده بود و دولت می توانست براساس آن بودجه را تنظیم کند.

وی ادامه داد: اگر در تغییر جزئیات هم اشکالی به وجود می آمد دولت فرصت داشت تا قبل از ارائه لایحه به مجلس اشکالات آن را حل کند.

نماینده شیراز درباره رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه سال 87 در کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت: از آنجا که کمیسیون برنامه و بودجه از زمان ارائه برنامه پنجم به مجلس جلسه کاری نداشته و اعضای کمیسیون در جلسات تلفیق شرکت کردند بررسی این گزارش امکان پذیر نبود و احتمالا این گزارش هفته آینده در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار می گیرد.

به گزارش مهر، پس از آنکه گزارش تفریغ بودجه 86 و بحث "یک میلیارد دلار" در آن به موضوعی جنجالی تبدیل شد ، گزارش تفریغ بودجه سال 87 اوایل دیماه سال 88 از سوی دیوان محاسبات کشور به مجلس ارائه شد ، اما با وجود تاکید دیوان محاسبات و بخشی از نمایندگان مجلس بر قرائت و بررسی آن پیش از بررسی لایحه بودجه سال 89 و برنامه پنجم توسعه ، این گزارش تا کنون قرائت نشده است .

طبق تبصره ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس گزارش تحقیق و تفحص و تفریغ بودجه باید خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد .

به گزارش مهر، رئیس مجلس نیز در شهریور ماه در جمع خبرنگاران از بررسی گزارش تفریغ بودجه 87 پس از بررسی برنامه پنجم توسعه خبر داده بود.