آغاز جنگ سایبری در زمینه ویکی لیکس/ اسانژ از خود دفاع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این گروه حملات متعدد سایبری را در دفاع از اسانژ ترتیب داده اند زیرا معتقدند با وی ناعادلانه برخورد شده است این گروه خود را هکر نمی داند بلکه خود را شهروندان اینترنتی معمولی در یک گردهمایی اینترنتی می دانند که به دلیل مشاهده برخورد ناعادلانه با اسانژ خود را موظف به نشان دادن واکنش در حمایت از وی دیده اند.

حملات این گروه طی روزهای گذشته مشکلات جدی را برای وب سایت مسترکارت به وجود آورد و این سایت اینترنتی را از کار انداخت با این همه گروه ناشناس اعلام کرده قصد ربودن اطلاعات کارتهای اعتباری مشتریان و یا حمله به زیرساختارهای حیاتی این شرکت یا دیگر شرکتها را نداشته است.

آنها اقدامات خود را جنبشی نمادین می خوانند و فعالیتهای خود را بر روی وب سایتهایی متمرکز کرده اند که پشتیبانی خدماتی خود را از وب سایت ویکی لیکس برداشته اند. این در حالی است که مقامات قضایی در کشورهای مختلف از جمله بریتانیا هر نوع همکاری با این گروه را جرم اعلام کرده و مجازاتی برابر 10 سال زندان را برای این افراد پیش بینی کرده اند.

از سویی دیگر متخصصان امنیت شبکه ردیابی اعضای گروه "ناشناس" را بسیار دشوار اعلام کرده اند زیرا این گروه برای اجرای حملات خود از نرم افزاری ناشناخته استفاده کرده اند تا فعالیتهای خود را در فضای مجازی پنهان کنند. این گروه از ابزاری به نام LOIC استفاده کرده اند تا با کمک آن وب سایتهای هدف را بمباران اطلاعاتی کرده و با ایجاد ترافیک سنگین بر روی وب سایتها، آنها را از کار بیاندازند. این ابزار تا به حال 46 هزاربار دانلود شده است.

با این حال در تاریخ 9 دسامبر 2010 حملات این گروه به وب سایت آمازون ناکام ماند زیرا تعداد افرادی که در این حمله مشارکت کردند بسیار محدود بود و تعداد اندکی ابزار LOIC را دانلود کردند. در ادامه حملات سایبری این گروه، روز گذشته وب سایت انتقال وجوه بانکی به نام Moneybookers از خط خارج شده و از کار افتاد.

با این همه، گفته های جدید جولیان اسانژ، بنیانگذار وب سایت ویکی لیکس می تواند به تمامی این حملات سایبری شکلی متفاوت ببخشد زیرا وی به تازگی اعلام کرده هیچ نقشی در حملات شکل گرفته به وب سایتهای مستر کارت، ویزا و دیگر وب سایتهایی که پشتیبانی خود را از وی و وب سایت جنجالی اش برداشته اند، ندارد.

"مارک استفنز" وکیل اسانژ در مکالمه ای تلفنی با فاکس نیوز اعلام کرد وی هر نوع مسئولیت در برابر آگاهی از حملات شکل گرفته به وب سایتها و سازمانهای مختلف از زمانی دستگیری و محبوس شدنش را رد کرده است. اسانژ به وکیل خود گفته است که هیچ نقشی در رهبری این حملات نداشته و به هیچ وجه از این حملات خوشنود نیست زیرا اعتقادی قوی به باز بودن جامعه و آزادی بیان دارد، در حالیکه این حملات سایبری ناقض اعتقادات او هستند.

در حال حاضر تعداد روز افزونی از وب سایتها و سازمانها، از مستر کارت گرفته تا مرجع سوئدی که از اسانژ شکایت کرده و حکم بازداشت بین المللی را برای وی صادر کرد، مورد هجوم حملات سایبری شدیدی قرار گرفته اند که در راستای همدلی با اسانژ و وب سایت جنجالی اش ویکی لیکز انجام می گیرند اما استفنز می گوید موکلش از این حملات هیچ آگاهی نداشته و از آنجایی که خود قربانی جنایتهای سایبری است، آنها را تایید نمی کند.

منظور اسانژ از جنایتهای سایبری حملات اخیری بوده است که به گفته متخصصان امنیتی وب سایت ویکی لیکز، از سوی روسیه و چین به این وب سایت که مدارک فوق محرمانه ای از دولت آمریکا و روابط این کشور با دیگر کشورهای جهان منتشر کرده، صورت گرفته است. با این حال وارد کردن اتهام به روسیه پس از انتقاد این کشور از بازداشت اسانژ کمی عجیب به نظر می آید.

بر اساس گزارش فاکس، ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه، واشنگتن را به خاطر بازداشت اسانژ زیر سوال برده است و می گوید: "در صورتی که در کشورتان دموکراسی دارید، این دموکراسی باید کامل باشد. چرا اسانژ را در بازداشت نگه داشته اید؟ آیا این به معنی دموکراسی است؟ بهتر می دانم به دوستان آمریکاییم بگویم اسانژ به صورت رسمی متهم به هیچ جرمی نشده است."