تل آویو درپی فرار از تبعات حقوقی جنایت کاروان آزادی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، رژیم اسرائیل در تلاش است تا با تامین یک "سپر" از محاکمه کابینه و نظامیان خود که در حمله کاروان آزادی دخالت داشته اند جلوگیری کنند.

بر اساس این گزارش، در حالی که روز گذشته "احمد داود اوغلو" موضوع دریافت غرامت از رژیم صهیونیستی در مورد جنایت حمله به کاروان آزادی را در "حد حرف" دانست، اما امروز روزنامه حریت از طرحی سخن می گوید که به موجب آن قرار است تا هم دولت ترکیه و هم خانواده قربانیان حادثه کاروان آزادی از تل آویو غرامت دریافت کنند و بدین ترتیب نظامیان و کابینه رژیم صهیونیستی از پیگرد قضایی در امان بمانند.

در همین رابطه یک مقام صهیونیست گفت: ما پیشنهاد خود را برای پرداخت غرامت به خانواده قربانیان ارائه کرده ایم و می خواهیم که به صورت قانونی در این رابطه صحبت کنیم. ما همچنین خواهان بازگشت سفیر ترکیه به تل آویو و انتخاب یک سفیر جدید برای آنکارا هستیم، اما هنوز مشکلات زیادی در این راه وجود دارد.

این مذاکرات به منظور بهبود روابط ترکیه با رژیم صهیونیستی در پی بروز تنش میان آنکارا-تل آویو به دلیل حمله رژیم صهیونیستی به کشتی های کاروان آزادی و کشته شدن 9 شهروند ترک در این حادثه انجام می شود. در هفته گذشته هیئت های بلند پایه ای از دو طرف در ژنو با یکدیگر دیدار و گفتگو کرده بودند.

مقامات ترکیه پیشتر معذرت خواهی تل آویو از آنکارا به دلیل این جنایت را شرط بهبود روابط خود با رژیم صهیونیستی اعلام کرده بودند که صهیونیستها تا کنون نپذیرفته اند.