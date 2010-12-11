  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۴۵

"لیونل مسی" گل‌های خود را به مادربزرگ مرحومش تقدیم می‌کند

"لیونل مسی" گل‌های خود را به مادربزرگ مرحومش تقدیم می‌کند

لیونل مسی، مهاجم آرژانتینی بارسلونا فاش کرده گل‌هایی که به ثمر می‌رساند را به مادربزرگ مرحوم خود تقدیم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسی هرگاه گل می‌زند انگشت خود را به سوی آسمان نشانه می‌رود و آن گل را به مادربزرگ خود که نقشی اساسی در موفقیت‌هایش داشته، اهدا می‌کند.

مسی در گفتگو با مارکا اظهار داشت: من با این کارم، گل‌هایم را به مادربزرگم تقدیم می‌کنم. او از دنیا رفته و نیست که شاهد موفقیت‌های من باشد. مادربزرگم مرا به فوتبال آورد اما در حال حاضر نیست که ببیند چقدر پیشرفت کرده‌ام. با وجود این، من اعتقاد دارم او همچنان به من و خانواده‌ام کمک می‌کند.

مسی که در این فصل از رقابت‌ها در شرایط بسیار مطلوبی به سر می‌برد، گفت فوتبال را نه به عنوان یک حرفه که به خاطر عشق و شوری که در این رشته وجود دارد، بازی می‌کند. وی افزود: از آنجایی که عاشق فوتبال بودم، آن را شروع کردم. من به فوتبال به عنوان یک بازی نگاه می‌کنم.

بازیکن 23 ساله تیم ملی آرژانتین هر 25 گلی که در این فصل از رقابت‌ها برای تیم باشگاهی خود به ثمر رسانده را به مادربزرگش تقدیم کرده است.

کد مطلب 1208157

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها