به گزارش خبرگزاری مهر، مسی هرگاه گل می‌زند انگشت خود را به سوی آسمان نشانه می‌رود و آن گل را به مادربزرگ خود که نقشی اساسی در موفقیت‌هایش داشته، اهدا می‌کند.

مسی در گفتگو با مارکا اظهار داشت: من با این کارم، گل‌هایم را به مادربزرگم تقدیم می‌کنم. او از دنیا رفته و نیست که شاهد موفقیت‌های من باشد. مادربزرگم مرا به فوتبال آورد اما در حال حاضر نیست که ببیند چقدر پیشرفت کرده‌ام. با وجود این، من اعتقاد دارم او همچنان به من و خانواده‌ام کمک می‌کند.

مسی که در این فصل از رقابت‌ها در شرایط بسیار مطلوبی به سر می‌برد، گفت فوتبال را نه به عنوان یک حرفه که به خاطر عشق و شوری که در این رشته وجود دارد، بازی می‌کند. وی افزود: از آنجایی که عاشق فوتبال بودم، آن را شروع کردم. من به فوتبال به عنوان یک بازی نگاه می‌کنم.

بازیکن 23 ساله تیم ملی آرژانتین هر 25 گلی که در این فصل از رقابت‌ها برای تیم باشگاهی خود به ثمر رسانده را به مادربزرگش تقدیم کرده است.