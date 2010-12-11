17 هزار لرستانی در آزمون فنی و حرفه ای شرکت کردند

علی فروزش در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در سالجاری در سطح استان لرستان تعداد 17 هزار و 821 نفر در آزمونهای پایان دوره مراکز دولتی، آموزشگاه های آزاد، ادواری، کار دانش و اتحادیه ها و اصناف شرکت کردند.

وی بیان کرد: از تعداد 17 هزار و 821 نفر شرکت کننده در آزمون تعداد 9 هزار و 235 نفر مرد و تعداد هشت هزار و 586 نفر در همه بخشها مورد سنجش و ارزشیابی قرار گرفتند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان یادآور شد: در نهایت در این آزمون تعداد هفت هزار و 55 نفر در قالب سه هزار و 113 نفر مرد و سه هزار و 942 نفر زن قبول شدند.

فروزش به برگزاری آزمون ادواری مهارت های آموزش فنی و حرفه ای در سالن آزمون مرکز آموزش فنی و حرفه ای 22 بهمن شهرستان خرم آباد اشاره کرد و یادآور شد: در این آزمون نیز تعداد یک هزار و 791 نفر شرکت کردند.

وی ادامه داد: از تعداد شرکت کنندگان در این آزمون هزار و 81 نفر مرد و تعداد 710 نفر زن بودند که در قالب 117 رشته مهارتی مورد سنجش و ارزشیابی قرار گرفتند.