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۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۷

300 واحد مسکونی برای معلولان گلستان احداث می شود

300 واحد مسکونی برای معلولان گلستان احداث می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی گلستان گفت: 300 واحد مسکونی برای مددجویان و معلولان تحت پوشش این نهاد در استان احداث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین ایروانی پیش از ظهر شنبه در جمع مددجویان استان در گرگان افزود:  هیئت دولت برای خرید و احداث ۳۰۰ واحد مسکن برای معلولان و مددجویان در طی سال های ۸۹ و۹۰ به مبلغ چهار میلیارد ریال اعتبار بلاعوض تخصیص داده است.

وی اظهار داشت: همچنین تامین اعتبار ۹۰۰ جهیزیه برای معلولان و مددجویان سازمان با سرانه 10 میلیون ریال از دیگر مصوبات سفر سوم دولت در این بخش است.
 
وی خاطرنشان کرد:  تامین اعتبار گازکشی منازل ۷۵۰ نفر از مددجویان و معلولان با سرانه سه میلیون ریال از دیگر اقدامات است.
 
مدیرکل بهزیستی گلستان بیان داشت: تامین اعتبار وسائل کمک آموزشی مددجویان و معلولان سازمان با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون ریال و تامین شهریه دانشجویی مددجویان و معلولان سازمان بهزیستی گلستان و مواردی از این قبیل از مهمترین مصوبات سفر سوم هیئت دولت در استان است.
کد مطلب 1208159

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