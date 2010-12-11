300 واحد مسکونی برای معلولان گلستان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین ایروانی پیش از ظهر شنبه در جمع مددجویان استان در گرگان افزود: هیئت دولت برای خرید و احداث ۳۰۰ واحد مسکن برای معلولان و مددجویان در طی سال های ۸۹ و۹۰ به مبلغ چهار میلیارد ریال اعتبار بلاعوض تخصیص داده است.

وی اظهار داشت: همچنین تامین اعتبار ۹۰۰ جهیزیه برای معلولان و مددجویان سازمان با سرانه 10 میلیون ریال از دیگر مصوبات سفر سوم دولت در این بخش است.

وی خاطرنشان کرد: تامین اعتبار گازکشی منازل ۷۵۰ نفر از مددجویان و معلولان با سرانه سه میلیون ریال از دیگر اقدامات است.

مدیرکل بهزیستی گلستان بیان داشت: تامین اعتبار وسائل کمک آموزشی مددجویان و معلولان سازمان با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون ریال و تامین شهریه دانشجویی مددجویان و معلولان سازمان بهزیستی گلستان و مواردی از این قبیل از مهمترین مصوبات سفر سوم هیئت دولت در استان است.