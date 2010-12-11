زندان گوانتانامو لکه ننگی بر پیشانی آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، "شیخ محمد صباح سالم الصباح" در واکنش به مخالفت کنگره آمریکا با بستن زندان گوانتانامو در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اگر اوضاع غیر قانونی بازداشت شدگان در زندان گوانتانامو ادامه پیدا کند آمریکا بهای آن را در سطح بین المللی پرداخت خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: این زندان در حالی هنوز به فعالیت های خود ادامه می دهد که باراک اوباما در شعارهای انتخاباتی خود در سال 2008 بر ضرورت بسته شدن این زندان تاکید کرده بود.

معاون نخست وزیر کویت با بیان این مطلب افزود: گوانتانامو یادآور جنگ جهانی دوم و بازداشتگاه های نازی ها و فاشیست ها است.

خاطرنشان می شود کنگره آمریکا روز چهارشنبه با انتقال زندانیان گوانتانامو به دیگر زندان های واقع در خاک آمریکا و بستن این زندان مخالفت کرد.

باراک اوباما سال 2008 در شعارهای انتخاباتی خود وعده داده بود که پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا سال 2010 زندان گوانتانامو را تعطیل خواهد کرد. اما این زندان تاکنون به فعالیت خود ادامه می دهد و افراد بسیاری بدون محاکمه و تعیین جرمشان در وضعیت دشوار و طاقت فرسای این زندان بسر می برند.