حمایت آبفا لرستان از پایان نامه های برتر در حوزه آب و فاضلاب

مهدی اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت از طرحهای تحقیقاتی مصوب شده در این شرکت حمایت می کند.

وی تصریح کرد: کلیه طرحها و پایان نامه های مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترایی که در حوزه صنعت آب و فاضلاب بوده بررسی شده و در صورت تایید مورد حمایت مالی قرار خواهند گرفت.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان یادآور شد: این در حالیست که از ابتدای سالجاری تاکنون سه طرح تحقیقاتی مورد تصویب شرکت آب و فاصلاب استان قرار گرفته است.

اکبریان خاطر نشان کرد: موضوعات این طرح ها شامل بررسی روش های بهبود کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب خرم آباد جهت استفاده در کشاورزی، ممیزی انرژی در تاسیسات فاضلاب شهر خرم آباد با رویکرد اصلاح الگوی مصرف و مهندسی مجدد فرآیندهای تصفیه فاضلاب در تصفیه خانه فاضلاب شهر خرم آباد بوده است.