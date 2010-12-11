اسلام در مبارزه با تبعیض و خشونت جلوتر از غرب است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی ظهر شنبه در نشست علمی پیامها و ظرفیتهای قیام امام حسین (ع) برای پیشبرد حقوق بشر و نفی تبعیضها، بر دیدگاه پیامبر اکرم (ص) بر نفی هرگونه تبعیض ناروا در میان انسان ها تاکید کرد.
وی اظهار داشت: تبعیض و مفاهیم جانبی آن مثل خشونت، در فرهنگ اسلامی مطرود و باطل بوده و پیشینه مبارزه با این مفاهیم در اسناد دینی به جا مانده از 14 قرن پیش بسی طولانیتر از مبارزه غربیان در اسناد حقوقیشان است.
آیت الله هریسی ادامه داد: رهآورد نهضت عاشورا مبارزه همه جانبه با جلوههای ستم، حمایت از ضعفا، ارتقای خودباوری در انسانها و اهدای رحمت و دوستی به جامعه انسانی است که برای همه انقلاب ها و نهضت های آزادیبخش در دنیا الگو و رهبر شده است.
وی افزود: اگر به نهضت های آزادیبخش در جهان نگاهی موشکافانه بیندازیم خواهیم فهمید که در بسیاری از خیزش های مردمی، به انقلاب عاشورا استناد شده است.
استاد برجسته حقوق با اشاره به اینکه اثر گذاری قیام عاشورا بر جنبشهای آزادیبخش جهان برکسی پوشیده نیست، افزود: قیام کربلا به صورت یک حادثه هر چند جانکاه در دل تاریخ مدفون نشده و دیری نپایید که به یک حماسه جاویدان تبدیل شده و به صورت قیام و انقلابی الگو آفرین و تاریخ ساز درآمد و الهام بخش جنبشهای گوناگون در تاریخ شد.
هیچ فرد یا گروهی حق ندارد برای خود امتیازات ویژه بسازد
نماینده مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: بر اساس آموزههای مسلم اسلامی هیچ فرد یا گروهی حق ندارد برای خود امتیازات ویژه درست کند.
آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی افزود: این امتیازات پیامدهای منفی بر توده مردم به جای می گذارد.
وی اظهار داشت: امام علی (ع) نیز مالک اشتر نخعی والی مصر را از اختصاص چیزی را که مردم به طور مساوی در آن سهیم اند، به خود برحذر داشته و می فرمودند بالاترین خیانت، خیانت به اجتماع است.
آیت الله هریسی تصریح کرد: در نهضت عاشورای حسینی می توان به دلیل جامعیت آن به همه نوع مسائل فقهی، اخلاقی، اعتقادی، سیاسی و اجتماعی سرشار از حکمت، فلسفه و علم استناد کرده و نمونه بیاوریم.
وی افزود: ماهیت انقلاب امام حسین(ع) مبارزه با فساد وتبعیض و تحقق حقوق بشر بود و باید اذعان کرد رساترین منشور حقوق بشر دوستانه در گودال قتلگاه کربلا صادر شد.
آیت الله هاشم زاده هریسی با اشاره به اینکه عرصه انقلاب حسینی عرصه فریب و دروغ نبود بلکه عرصه احترام به حقوق و کرامت انسانی بود، ادامه داد: آنجا عرصه انتخاب پول و مقام و ریاست و ضلالت و یا انتخاب شهادت و جاودانگی و رستگاری بود.
وی امام حسین (ع) را نمونه بارز و عینی احقاق حقوق بشر دانست و گفت: زمانیکه آن حضرت در روز عاشورا تمام یارانش را از دست داده و در گودال قتلگاه با تیر دژخیمان زمان به زمین افتادند رساترین منشور حقوق بشر دوستانه را برای همه زمان ها و مکا نها صادر کردند منشوری خونین که رساتر از آن صادر نشده بود.
حاکمان باید با مردم شفاف و صادق باشند
نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به روایتی از رسول اکرم(ص) در مورد ضرورت شفافیت و صداقت زمامدار و حاکم با مردم، گفت: امام حسین(ع) مصداق بارز صداقت و شفافیت بود و هرگز مردمان حضور یافته در کربلا را نفریفت، به ایشان دروغی نگفت و به آنان فرمود که اگر در کربلا تأمل کنند قطعاً کشته خواهند شد.
آیت الله هریسی با اشاره به اینکه رهبر جامعه اسلامی بایستی با مردم صادق بوده نقاط ضعف و قدرت را توأمان به طور شفاف برایشان تبیین نماید افزود: امام حسین(ع) از این نظر رهبری بی نظیر بود و باید وی را سنبل شفافیت و آزادی در جهان دانست.
این حقوقدان برجسته کشور با اشاره به ظرفیت های والای قانون اساسی کشورمان جهت رفع تبعیض، گفت: بند نهم اصل سوم قانون اساسی جهت رفع تبعیضات ناروا وایجاد امکانات عادلانه برای همه، درتمام زمینه های مادی ومعنوی از نمونه های برجسته این قانون است.
این محقق و پژوهشگر مسائل دینی افزود: دقت در اصول مورد اشاره قانون اساسی حاکی از پیش بینی های منطقی و مبتنی بر انصاف و رعایت حقوق کامل شهروندان ایرانی فارغ از نژاد، رنگ، دین، مذهب و زبان و سایر تفاوت های اجتماعی است.
آیت الله هریسی ادامه داد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مثابه منشور حقوق شهروندی در ایران از ظرفیت های بسیارخوبی در مدیریت مبتنی بر انصاف و تنوعات اجتماعی برخوردار بوده و حاکی از هوشمندی تدوین کنندگان قانون اساسی است.
وی یادآور شد: در قانون اساسی کشورمان بر قسط و عدل، نفی ستمگری، ستم کشی، سلطه گری، سلطه پذیری و تبعیض های ناروا توسط حاکمیت، تساوی عموم شهروندان در برابر قانون و تأمین حقوق شهروندان و امنیت قضائی عادلانه، برادری اسلامی و تعاون عمومی در میان شهروندان تاکید شده است.
آیت الله هریسی افزود: در این قانون همچنین بر به رسمیت شناختن مهم ترین مذاهب اسلامی و رعایت حقوق و آزادی های قانونی پیروان آنها، شناختن زبان های قومی و محلی در کنار زبان فارسی (زبان رسمی کشور) و امکان تدریس ادبیات آنها در کنار زبان فارسی در مدارس، نفی امتیازات نژادی و قومی و نفی تفتیش عقاید و مصونیت شهروندان در داشتن عقاید مختلف به عنوان حق آزادی تفکر تاکید شده است.
گفتنی است، نشست علمی «پیامها و ظرفیتهای قیام امام حسین (ع) برای پیشبرد حقوق بشر و نفی تبعیضها» همزمان با دهه اول محرم الحرام در تالار اجتماعات دفتر شمالغرب کمیسیون حقوق بشراسلامی برگزار شد.
