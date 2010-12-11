اسلام در مبارزه با تبعیض و خشونت جلوتر از غرب است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی ظهر شنبه در نشست علمی پیام‌ها و ظرفیت‌های قیام امام حسین (ع) برای پیشبرد حقوق بشر و نفی تبعیض‌ها، بر دیدگاه پیامبر اکرم (ص) بر نفی هرگونه تبعیض ناروا در میان انسان ها تاکید کرد.

وی اظهار داشت: تبعیض و مفاهیم جانبی آن مثل خشونت، در فرهنگ اسلامی مطرود و باطل بوده و پیشینه مبارزه با این مفاهیم در اسناد دینی به جا مانده از 14 قرن پیش بسی طولانی‌تر از مبارزه غربیان در اسناد حقوقی‌شان است.

آیت الله هریسی ادامه داد: ره‌آورد نهضت عاشورا مبارزه همه جانبه با جلوه‌های ستم، حمایت از ضعفا، ارتقای خودباوری در انسان‌ها و اهدای رحمت و دوستی به جامعه انسانی است که برای همه انقلاب ها و نهضت های آزادیبخش در دنیا الگو و رهبر شده است .

وی افزود: اگر به نهضت های آزادیبخش در جهان نگاهی موشکافانه بیندازیم خواهیم فهمید که در بسیاری از خیزش های مردمی، به انقلاب عاشورا استناد شده است .

استاد برجسته حقوق با اشاره به اینکه اثر گذاری قیام عاشورا بر جنبش‌های آزادی‌بخش جهان برکسی پوشیده نیست، افزود: قیام کربلا به صورت یک حادثه هر چند جانکاه در دل تاریخ مدفون نشده و دیری نپایید که به یک حماسه جاویدان تبدیل شده و به صورت قیام و انقلابی الگو آفرین و تاریخ ساز درآمد و الهام بخش جنبش‌های گوناگون در تاریخ شد.

هیچ فرد یا گروهی حق ندارد برای خود امتیازات ویژه بسازد

نماینده مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: بر اساس آموزه‌های مسلم اسلامی هیچ فرد یا گروهی حق ندارد برای خود امتیازات ویژه درست کند.

آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی افزود: این امتیازات پیامدهای منفی بر توده مردم به جای می گذارد.

وی اظهار داشت: امام علی (ع) نیز مالک اشتر نخعی والی مصر را از اختصاص چیزی را که مردم به طور مساوی در آن سهیم اند، به خود برحذر داشته و می فرمودند بالاترین خیانت، خیانت به اجتماع است.

آیت الله هریسی تصریح کرد: در نهضت عاشورای حسینی می توان به دلیل جامعیت آن به همه نوع مسائل فقهی، اخلاقی، اعتقادی، سیاسی و اجتماعی سرشار از حکمت، فلسفه و علم استناد کرده و نمونه بیاوریم.

وی افزود: ماهیت انقلاب امام حسین(ع) مبارزه با فساد وتبعیض و تحقق حقوق بشر بود و باید اذعان کرد رساترین منشور حقوق بشر دوستانه در گودال قتلگاه کربلا صادر شد .

آیت الله هاشم زاده هریسی با اشاره به اینکه عرصه انقلاب حسینی عرصه فریب و دروغ نبود بلکه عرصه احترام به حقوق و کرامت انسانی بود، ادامه داد: آنجا عرصه انتخاب پول و مقام و ریاست و ضلالت و یا انتخاب شهادت و جاودانگی و رستگاری بود .

وی امام حسین (ع) را نمونه بارز و عینی احقاق حقوق بشر دانست و گفت: زمانیکه آن حضرت در روز عاشورا تمام یارانش را از دست داده و در گودال قتلگاه با تیر دژخیمان زمان به زمین افتادند رساترین منشور حقوق بشر دوستانه را برای همه زمان ها و مکا نها صادر کردند منشوری خونین که رساتر از آن صادر نشده بود .

حاکمان باید با مردم شفاف و صادق باشند

نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به روایتی از رسول اکرم(ص) در مورد ضرورت شفافیت و صداقت زمامدار و حاکم با مردم، گفت: امام حسین(ع) مصداق بارز صداقت و شفافیت بود و هرگز مردمان حضور یافته در کربلا را نفریفت، به ایشان دروغی نگفت و به آنان فرمود که اگر در کربلا تأمل کنند قطعاً کشته خواهند شد .

آیت الله هریسی با اشاره به اینکه رهبر جامعه اسلامی بایستی با مردم صادق بوده نقاط ضعف و قدرت را توأمان به طور شفاف برایشان تبیین نماید افزود: امام حسین(ع) از این نظر رهبری بی نظیر بود و باید وی را سنبل شفافیت و آزادی در جهان دانست .

این حقوقدان برجسته کشور با اشاره به ظرفیت های والای قانون اساسی کشورمان جهت رفع تبعیض، گفت: بند نهم اصل سوم قانون اساسی جهت رفع تبعیضات ناروا وایجاد امکانات عادلانه برای همه، درتمام زمینه های مادی ومعنوی از نمونه های برجسته این قانون است .

این محقق و پژوهشگر مسائل دینی افزود: دقت در اصول مورد اشاره قانون اساسی حاکی از پیش بینی های منطقی و مبتنی بر انصاف و رعایت حقوق کامل شهروندان ایرانی فارغ از نژاد، رنگ، دین، مذهب و زبان و سایر تفاوت های اجتماعی است .

آیت الله هریسی ادامه داد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مثابه منشور حقوق شهروندی در ایران از ظرفیت های بسیارخوبی در مدیریت مبتنی بر انصاف و تنوعات اجتماعی برخوردار بوده و حاکی از هوشمندی تدوین کنندگان قانون اساسی است .

وی یادآور شد: در قانون اساسی کشورمان بر قسط و عدل، نفی ستمگری، ستم کشی، سلطه گری، سلطه پذیری و تبعیض های ناروا توسط حاکمیت، تساوی عموم شهروندان در برابر قانون و تأمین حقوق شهروندان و امنیت قضائی عادلانه، برادری اسلامی و تعاون عمومی در میان شهروندان تاکید شده است .

آیت الله هریسی افزود: در این قانون همچنین بر به رسمیت شناختن مهم ترین مذاهب اسلامی و رعایت حقوق و آزادی های قانونی پیروان آنها، شناختن زبان های قومی و محلی در کنار زبان فارسی (زبان رسمی کشور) و امکان تدریس ادبیات آنها در کنار زبان فارسی در مدارس، نفی امتیازات نژادی و قومی و نفی تفتیش عقاید و مصونیت شهروندان در داشتن عقاید مختلف به عنوان حق آزادی تفکر تاکید شده است .