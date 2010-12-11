۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۹

قراردادهای جدید واگن پارس ظرفیتهای خالی این شرکت را تکمیل می کند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک از قرارداد ساخت 900 دستگاه واگن خبر داد و گفت: این قراردادهای جدید که تا چند روز آینده نهایی می شود بسیاری از ظرفیتهای خالی شرکت را تکمیل می کند.

بابک احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک ارزش این قراردادها را 600 میلیون یورو عنوان کرد و افزود: از این واگنها 700 دستگاه برای متروی تهران و 200 دستگاه واگن باری ساخته می شود.

وی با بیان اینکه شرکت واگن پارس از صنایع مادر تخصصی صنایع ریلی کشور به شمار می آید، اظهار داشت: باتوجه به تغییر سهامداران این شرکت و این قراردادها انتظار می رود این رکود شرکت حل شود.

احمدی با اشاره به اینکه مشکل شرکت بیشتر قابل رقابت نبودن و عدم کیفیت برخی محصولات بوده است اضافه کرد: در حال حاضر واگنهای تولیدی واگن پارس به کشورهای کوبا، سوریه، سودان و بنگلادش صادر شده است و در حال مطالعه به بازارهای عراق، پاکستان، لیبی و الجزایر برای قراردادهای صادراتی هستیم.

مدیرعامل شرکت واگن پارس ادامه داد: دانش طراحی واگنهای باری و مسافری را از مرحله ابتدایی تا نهایی توسط متخصصان شرکت بومی شده است که انتظار می رود از ظرفیتهای خالی شرکت استفاده تا ما شاهاد هدررفت منابع این شرکت نباشیم.
 

