قراردادهای جدید واگن پارس ظرفیتهای خالی این شرکت را تکمیل می کند

بابک احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک ارزش این قراردادها را 600 میلیون یورو عنوان کرد و افزود: از این واگنها 700 دستگاه برای متروی تهران و 200 دستگاه واگن باری ساخته می شود.

وی با بیان اینکه شرکت واگن پارس از صنایع مادر تخصصی صنایع ریلی کشور به شمار می آید، اظهار داشت: باتوجه به تغییر سهامداران این شرکت و این قراردادها انتظار می رود این رکود شرکت حل شود.

احمدی با اشاره به اینکه مشکل شرکت بیشتر قابل رقابت نبودن و عدم کیفیت برخی محصولات بوده است اضافه کرد: در حال حاضر واگنهای تولیدی واگن پارس به کشورهای کوبا، سوریه، سودان و بنگلادش صادر شده است و در حال مطالعه به بازارهای عراق، پاکستان، لیبی و الجزایر برای قراردادهای صادراتی هستیم.

مدیرعامل شرکت واگن پارس ادامه داد: دانش طراحی واگنهای باری و مسافری را از مرحله ابتدایی تا نهایی توسط متخصصان شرکت بومی شده است که انتظار می رود از ظرفیتهای خالی شرکت استفاده تا ما شاهاد هدررفت منابع این شرکت نباشیم.

