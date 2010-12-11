زیرسازی 130 کیلومتر راه روستایی در شهرستان میاندوآب تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، نادر زراعت صبح شنبه در جریان بازدید از عملیات زیرسازی محورهای ارتباطی میاندوآب افزود: بیش از چهار هزار خانوار روستایی از این میزان راه روستایی استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه 43 کیلومتر از این میزان راه روستایی با صرف 20 میلیارد ریال آسفالت شده است، بیان داشت: اهالی 60 روستای شهرستان میاندوآب از راه مناسب بهره مند شدند.

رئیس اداره راه و ترابری میاندوآب اظهار داشت: امسال حجم اجرای عملیات بسترسازی راه روستایی و آماده سازی برای آسفالت در قالب طرح همت به طور قابل توجهی نسبت به سالهای گذشته رشد کرده است.

زراعت همچنین از آسفالت راه روستاهای دلیکداش و شیرین آب به طول چهار کیلومتر خبر داد و افزود: با آسفالت این راه ارتباطی این روستاها در مجموع 160 خانوار از راه استاندارد برخوردار شدند.

روستاهای دلیکداش و شیرین آب از توابع بخش مرکزی در مسیر محور میاندوآب- مهاباد قرار دارند.

شهرستان میاندوآب دارای 197 روستا بوده که از این تعداد آسفالت راه ارتباطی 121 روستا با مجموع 223 کیلومتر انجام شده است.