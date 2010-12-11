هشتمین نمایشگاه سراسری کتاب در هرمزگان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، انوشیروان پیشدار پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: نمایشگاه سراسری کتاب با همکاری و همیاری سازمانها و ادارات استان هرمزگان چهار تا 10 دی ماه در محل دائمی نمایشگاه های بازرگانی برگزار می شود.

وی افزود: در این نمایشگاه 400 ناشر و 350 نمایندگی انتشارات در بیش از 450 غرفه محصولات خود را در معرض نمایش عموم خواهند گذاشت.

معاون فرهنگی فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: با هماهنگی های صورت گرفته بیش از یک و نیم میلیون جلد کتاب در 60 هزار عنوان جهت برگزاری وارد نمایشگاه خواهد شد که با تخفیف 40 درصد به مردم شریف هرمزگان عرضه می شود.

پیشدار در خصوص محل برگزاری نمایشگاه کتاب گفت: سال گذشته بدلیل عدم وجود دستگاه تهویه در نمایشگاه با مشکلاتی روبرو بودیم که امسال تمهیدات لازم بعمل آمده تا نگرانی های سال گذشته بر طرف شود.

وی از استاندار هرمزگان، سازمان بازرگانی، شهرداری، فرمانداری و سایر ادارات و سازمانها به واسطه همکاری و مساعدت تشکر و قدردانی کرد.