طرح پرورش ماهیان غضروفی در آستارا اجرا می شود

کیوان اسدپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح با ظرفیت تولید در هر دوره 20 تن گوشت و 1.5 تن خاویار در محل روستای قره سو از توابع شهر لوندویل آستارا به اجرا در می آید.

وی اظهارداشت: این طرح که با سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا می شود، 12 میلیارد ریال سرمایه گذاری نیاز دارد که با حمایت بانکهای دولتی تامین خواهد شد.

فرماندار آستارا گفت: با اجرای این طرح زمینه اشتغال 10 نفر نیروی کارشناس و تکنسین فنی و کارگر به صورت مستقیم و 40 نفر به صورت غیر مستقیم فراهم خواهد شد.

وی درادامه تامین پروتئین مورد نیاز، تامین گوشت و خاویار مورد نیاز، حفظ جایگاه خاویار آبزیان، حفظ ذخایر ماهیان غضروفی، کسب درآمد ارزی، ایجاد زمینه اشتغال، فعال کردن صنایع تبدیلی و بسته بندی، بهره گیری از منابع آبی و اراضی ساحلی غیر کشاورزی از مزیت های مهم این طرح دانست.