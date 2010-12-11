موقوفات آستانه حضرت معصومه احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد محمدی گلپایگانی پیش از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) اظهار داشت: آیت الله مسعودی در مقابله با برخی از کسانی که مال وقف را ملک خودشان می دانستند و با پرداخت اندک هزینه ای می خواستند صدقه به آستان مقدسه بدهند تلاش وافری داشتند.

وی اضافه کرد: آیت الله مسعودی خمینی با درایت و پشتکاری که داشتند بیش از 90 درصد موقوفات این آستانه مقدسه را احیا کردند و امیدواریم که مابقی این موقوفات توسط حجت الاسلام سعیدی احیا شود.

محمدی خطاب به حجت الاسلام سعیدی خاطرنشان کرد: شما اسب زین کرده ای را در اختیار دارید و مطمئنم با درایت و کفایتی که از شما سراغ داریم اینجا را بهتر از گذشته می توانید اداره کنید.

وی با تاکید بر لزوم ارائه خدمات به زائرین خاطرنشان کرد: سفارش اکید مقام معظم رهبری به آستانه های مقدسه این است که به فکر رفاه حال زائرین باشند و زائرانی که به این مکان های مقدس مشرف می شوند سرگردان نشوند و خدمات خوبی به آنها ارائه شود.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری اضافه کرد: تولیت جدید آستانه مقدسه حضرت معصومه از تجربیات گرانبهای تولیت سابق، حداکثر استفاده را ببرند و تولیت سابق نیز آنچه که از تجربیات خود دارند را به حجت الاسلام سعیدی ارائه دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امتیازات بارز شهر مقدس قم تاکیدکرد: در این شهر تشیع از قدیم الایام مورد توجه بودند و هیچ سابقه ای از اهل سنت مثل شهرهای دیگر ایران ندارد.

محمدی گلپایگانی اضافه کرد: اشعریون شهر مقدس قم را بنا کردند و محدثین و علمای بزرگی در این شهر حضور داشتند که این نشان دهنده امتیازات بارز شهر قم است.

وی با بیان اینکه روز به روز توجه جهانیان به قم و آستانه مقدسه حضرت معصومه روزافزون می شود، تاکید کرد: این بارگاه منور چراغی فروزان است که هزاران نفر به زیارت حضرت معصومه (س) می آیند.

محمدی خدمات ارائه شده از سوی آیت الله مسعودی خمینی را گسترده و ارزنده توصیف کرد و خطاب به وی گفت: به شما تبریک می گویم که کوله بار بزرگی را فراهم کردید و من مطمئنم ائمه اطهار (ع) هرگز اجر و مزد خادمین خودشان را فراموش نمی کنند.

وی گفت: آیت الله مسعودی خمینی ذخیره بزرگی را برای خودشان تهیه کرده اند و در این فرصت نزدیک به 20 سال آنچه که به این آستانه مقدسه خدمت کردند از حسناتی است که در روز مبادا به درد انسان می خورد.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری احداث شبستان بزرگ امام خمینی (ره) را یکی از خدمات ارزنده آیت الله مسعودی خمینی برشمرد و با اشاره به کارآیی مناسب این شبستان تصریح کرد: در جریان سفر مقام معظم رهبری به جز یکی از دیدارهای ایشان مابقی دیدارها و ملاقات ها در این شبستان برگزار شد و این شبستان جوابگوی نیاز مخاطبان بود.