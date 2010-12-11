تصمیم قطبی دست فدراسیون را باز کرد/ باید شرایط اریکسون را بررسی کنیم

هادی آیت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: به هرحال قرارداد افشین پیروانی پس از جام ملتهای آسیا به اتمام می رسید و انتقال وی به لیگ ژاپن یک تصمیم حرفه ای بود و نمی توان ایرادی به آن وارد دانست.

وی در خصوص اینکه آیا اعلام خبر انتقال افشین قطبی باعث تضعیف روحیه تیم ملی برای بازیهای جام ملتهای آسیا نخواهد شد، اظهار داشت: اینگونه جابجایی ها درفوتبال امروز دنیا امری کاملا طبیعی است، همانطور که در فرانسه دیدید "رولان بلان" درحالی که هدایت تیم باشگاهی "بوردو" را برعهده داشت سرمربیگری تیم ملی فرانسه را پذیرفت.

آیت اللهی ادامه داد : البته اعلام خبر این انتقال خواست خود قطبی بود و ایشان خودش خواسته که این موضوع را مطرح کند.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه همانطورکه آقای سعیدلو اعلام کردند قطبی یکی از گزینه های مورد نظر فدراسیون برای ادامه همکاری با تیم ملی بودند اظهار داشت : بازیهای جام ملتهای آسیا و نتایج تیم ملی در این مسابقات ملاک فدراسیون برای همکاری یا قطع همکاری با افشین قطبی بود ولی با انتقال ایشان به لیگ ژاپن نام وی از فهرست مربیان مورد نظر فدراسیون خارج شد.

وی تاکید کرد: البته با این شرایط دست فدراسیون فوتبال هم برای برای استخدام یک مربی بزرگ و سرشناس برای مسابقات مقدماتی جام جهانی بازخواهد بود چرا که اگر می خواهیم فوتبال کشور در سطح جهان مطرح باشد و به نتایج خوبی درسطح بین المللی دست یابیم باید بدنبال جذب مربیان بزرگ فوتبال دنیا باشیم.

آیت اللهی در مورد احتمال پیوستن مربیان سرشناسی نظیر دیگو مارادونا و اریکسون به تیم ملی ایران یادآور شد: مارادونا گزینه دولت است و نام ایشان توسط رئیس جمهور مطرح شد ولی در این زمینه تاکنون مذاکره ای از سوی فدراسیون فوتبال انجام نشده است .

عضو هیئت رئیسه فدراسیون اضافه کرد : اما با "اریکسون" مربی سرشناس سوئدی پیش از این مذاکراتی داشتیم ولی ایشان در حال حاضر با یک تیم باشگاهی انگلیس قرار دارند و باید شرایط این انتقال بررسی شود.

وی با بیان اینکه تیم ملی در شرایط حساسی قرار دارد و در حال حاضر مهمترین مسئله حضور قدرتمند و بدون استرس تیم ملی در جام ملتهای آسیاست اظهار داشت: نباید اینگونه مسائل تمرکز بازیکنان را برای جام ملتهای آسیا برهم بزند. در شرایط فعلی همه باید تلاش کنند تا با حمایت همه جانبه از تیم ملی شرایط موفقیت این تیم را در قطر فراهم نمایند.

آیت اللهی تاکید کرد : پیوستن کریم باقری به کادر فنی تنها با این هدف صورت گرفت که تیم در راه بازیهای جام ملتها از نظر روحی، فکری و فنی تقویت شود و با کمترین استرس در بازیهای جام ملتهای آسیا شرکت کند. طرح مسائلی نظیر انتقال افشین قطبی نباید ما را از هدف بزرگی که دارد دور کند بلکه این گونه اتفاقات در فوتبال روز دنیا کاملا طبیعی و حرفه ای است و باید ما هم با آن برخورد حرفه ای داشته باشیم.