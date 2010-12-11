معلم ماندگار مروی درگذشت/ آخرین گفتگوی غیاثی با مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، این معلم ریاضی و فیزیک مجرب علی رغم بازنشستگی در سال 1373 از آموزش و پرورش همچنان به فعالیت خود در مدارس فرزانگان دخترانه و دبیرستان مروی و برخی دیگر از مدارس تیزهوشان دیگر ادامه می داد و بسیاری از شاگردان وی از مدیران ارشد نظام بوده و هستند.

دکتر هادی منافی وزیر اسبق بهداشت، محمد علی نجفی وزیر اسبق آموزش و پرورش، احمد مسجد جامعی وزیر اسبق ارشاد و عضو فعلی شورای شهر از جمله شاگردان این دبیر مجرب طی 50 سال تدریس مداوم و مستمر در دبیرستان پسرانه مروی بوده اند.

خبرگزاری مهر در روز معلم امسال گفتگویی را با مرحوم محمد غیاثی داشت که بخشهایی از آن را در ادامه می خوانید:

- "من 73 سال دارم. در سال 1340 تدریس را آغاز کرده ام و سال 1373 بازنشسته ام کردند که کاملا بر خلاف میلم بود و در برابر آن یکسال مقاومت کردم چون دوست نداشتم بازنشسته شوم. برای اینکه فکر می کنم بازنشستگی یعنی "از تدریس و فعالیت کنار برو" که من چنین شخصیتی نداشتم."

- " روزی که قرار است به مدرسه بیایم از شب قبل خوشحالم. وقتی در خانه نشسته ام خموده و مریض احوالم و هر بار که از سر کلاس می آیم خدا را شکر می کنم."

- روز عروسی ام به دلیل امتحان دانش آموزانم در مدرسه بودم

- هرروز با خانم و بچه هایم دعوا و کلنجار داریم. می گویند می روی مدرسه مریض می شوی، آخر من هر 15 روز یکبار باید یکسردر بیمارستان بستری شوم.

- من همیشه روزی ام مثل گنجشک بود و در کار معلمی هم دنبال تجارت نبودم. هر وقت قسطهایم زیاد می شد دو ساعت درس بیشتر می گرفتم و با حداقلی زندگی می کردم که خانواده هم با آن کنار آمدند. اما متاسفانه برخی کسانی که هم اکنون معلمی را انتخاب می کنند دنبال آموزشگاه و کلاس خصوصی هستند، اینها عشقی به معلمی ندارند.

به مناسبت درگذشت این معلم مجرب، امروز شنبه مراسمی در مسجد نور واقع در خیابان فاطمی از ساع 18 تا 19:30 دقیقه برگزار می شود. همچنین مراسم هفت ایشان سه شنبه در مسجد "آل احمد" واقع در خیابان فرجام شرقی؛ ضلع جنوبی دانشگاه علم و صنعت بزگرار می شود.