۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۸

معلم ماندگار مروی درگذشت/ آخرین گفتگوی غیاثی با مهر

محمد غیاثی تنها معلم ماندگار دبیرستان مروی روز پنجشنبه به دلیل بیماری کبد در سن 73 سالگی چشم از جهان فرو بست.

به گزارش خبرگزاری مهر، این معلم ریاضی و فیزیک مجرب علی رغم بازنشستگی در سال 1373 از آموزش و پرورش همچنان به فعالیت خود در مدارس فرزانگان دخترانه و دبیرستان مروی و برخی دیگر از مدارس تیزهوشان دیگر ادامه می داد و بسیاری از شاگردان وی از مدیران ارشد نظام بوده و هستند.

دکتر هادی منافی وزیر اسبق بهداشت، محمد علی نجفی وزیر اسبق آموزش و پرورش، احمد مسجد جامعی وزیر اسبق ارشاد و عضو فعلی شورای شهر از جمله شاگردان این دبیر مجرب طی 50 سال تدریس مداوم و مستمر در دبیرستان پسرانه مروی بوده اند.

خبرگزاری مهر در روز معلم امسال گفتگویی را با مرحوم محمد غیاثی داشت که بخشهایی از آن را در ادامه می خوانید: 

- "من 73 سال دارم. در سال 1340 تدریس را آغاز کرده ام و سال 1373 بازنشسته ام کردند که کاملا بر خلاف میلم بود و در برابر آن یکسال مقاومت کردم چون دوست نداشتم بازنشسته شوم. برای اینکه فکر می کنم بازنشستگی یعنی "از تدریس و فعالیت کنار برو" که من چنین شخصیتی نداشتم."

 - " روزی که قرار است به مدرسه بیایم از شب قبل خوشحالم. وقتی در خانه نشسته ام خموده و مریض احوالم و هر بار که از سر کلاس می آیم خدا را شکر می کنم."

- روز عروسی ام به دلیل امتحان دانش آموزانم در مدرسه بودم

- هرروز با خانم و بچه هایم دعوا و کلنجار داریم. می گویند می روی مدرسه مریض می شوی، آخر من هر 15 روز یکبار باید یکسردر بیمارستان بستری شوم.

- من همیشه روزی ام مثل گنجشک بود و در کار معلمی هم دنبال تجارت نبودم. هر وقت قسطهایم زیاد می شد دو ساعت درس بیشتر می گرفتم و با حداقلی زندگی می کردم که خانواده هم با آن کنار آمدند. اما متاسفانه برخی کسانی که هم اکنون معلمی را انتخاب می کنند دنبال آموزشگاه و کلاس خصوصی هستند، اینها عشقی به معلمی ندارند.

به مناسبت درگذشت این معلم مجرب، امروز شنبه مراسمی در مسجد نور واقع در خیابان فاطمی از ساع 18 تا 19:30 دقیقه برگزار می شود. همچنین مراسم هفت ایشان سه شنبه در مسجد "آل احمد" واقع در خیابان فرجام شرقی؛ ضلع جنوبی دانشگاه علم و صنعت بزگرار می شود.

