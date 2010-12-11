مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور در سطح بالایی برگزار شد

محمد بنا در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: مسابقات دو روزه قهرمانی کشتی فرنگی بزرگسالان در شیراز از سطح فنی بالایی برخوردار بود که نفرات برتر به اردوی تیم ملی دعوت می شوند.

وی ادامه داد : حضور 114 کشتی گیر فرنگی کار ایران در این دوره مسابقات نشان از اهمیت کشتی فرنگی دارد که بطور یقین در دوره های آینده شاهد حضور بیشتر ورزشکاران در این رشته خواهیم بود.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران با بیان اینکه خستگی مسابقات تنها دلیل عدم حضور کشتی گیران حاضر در مسابقات آسیایی بود، تصریح کرد: خستگی ناشی از مسابقات سنگین آسیائی ، باعث شد که 10 کشتی گیر تیم ملی در این مسابقات قهرمانی شرکت نکنند.

بنا تاکید کرد: ورزشکاران حاضر در این مسابقات آسیایی شایستگی خود را با کسب مدالهای مختلف در مسابقات نشان دادند.

این دوره از مسابقات به مدت دو روز در شیراز برگزار و با قهرمانی تیم فارس به اتمام رسید.