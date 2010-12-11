۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۸

"درباره حقیقت" منتشر شد

کتاب "درباره حقیقت" اثر هری فرانکفورت از سوی انتشارات رندوم هاوس منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چیستی حقیقت و اینکه حقیقت واقعی چیست سؤال و دغدغه انسان است.

هر چیز ارزشمند و سودمند ممکن است به عنوان حقیقت مطرح شود. سؤال این است که چگونه می‌توان میان چیزهای حقیقی و دروغین ارزش داوری کرد و آنها را ازیکدیگر تمییز داد.

در واقع برای افراد یک جامعه تشخیص امور حقیقی و غیر حقیقی از یکدیگر گاهی کار غیر ممکن می‌نماید. به نظر می‌رسد در دنیای پست مدرن تشخیص این امر سخت تر و دشوارتر شده است.

ویژگی این دنیا عدم تعین است و این به معنای اصالت نداشتن هر چیز به عنوان حقیقت است. نویسنده معتقد است که خواه درگیر و علاقمند به کار و حرفه باشیم و یا درگیر امور مورد علاقه خود باشیم در این صورت باور به مفهوم اساسی حقیقت مهم است.

این اهمیت نه تنها در ارتباط با زندگی روزمره و در ارتباط با دنیای فیزیکی بلکه در ارتباط با مفاهیمی چون هویت، اعتماد، اعتقاد، باور، اجتماع و ارتباطات حائز اهمیت است.

