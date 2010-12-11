10 هزار جلد کتابچه "امام حسین (ع)" در هرمزگان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حجت الاسلام احمد پهلوانی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: کتابچه امام حسین(ع) و قرآن به همت ستاد قرآنی مدهامتان و با مشارکت اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس و دبیرخانه کانونهای مساجد هرمزگان طراحی و چاپ شده است.

وی با بیان اینکه این کتابچه در 40 صفحه به چاپ رسیده است، افزود: سیره حسینی در آیینه قرآن، داستان زندگی امام حسین(ع) از زمان تولد تا سفر امام از مکه به کربلا و وقایع پس از عاشورا از جمله مطالب ارائه شده در این کتابچه است.

پهلوانی اظهار داشت: از امروز کار توزیع این کتابچه بین اقشار مختلف مردم به ویژه مدیران و اعضای کانونهای مساجد، مبلغین، هیئتهای مذهبی، روحانیون کاروانها، مداحان و معلمین آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره قرآنی مدهامتان در دو بخش جشنواره ای و فراجشنواره ای برگزار می شود که بخش فراجشنواره ای آن شامل همایشها و محافل با هدف ایجاد موج قرآنی در سراسر استان هرمزگان از اوایل آبان سال جاری آغاز به کار کرده است.

به گفته پهلوانی، بخش جشنواره ای مدهامتان ویژه نخبگان قرآنی کانونهای فرهنگی هنری مساجد سراسر کشور در دهه سوم بهمن امسال به میزبانی استان هرمزگان در بندرعباس برگزار می شود.