تشکیل 81 هزار پرونده تخلف در بازار/ لبنیات همچنان در صدر

جواد تقوی در گفتگو با مهر گفت: از ابتدای اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمند کردن یارانه ها تا نیمه اول آذرماه جاری، در مجموع 973 هزار و 544 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی به عمل آمده که بر این اساس 81 هزار و 25 فقره پرونده به ارزش 630 میلیارد و 241 میلیون و 713 هزار و 393 ریال تشکیل شده است.

معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: از تعداد پرونده های تشکیل شده، 77 هزار و 232 پرونده برای رسیدگی و صدور رای به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی تصریح کرد: لبنیات همچنان در صدر تخلفات در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قرار دارد که بر این اساس توانسته با 90 هزار و 797 پرونده تشکیل شده، بالاترین تخلف را در مدت زمان اجرای طرح به ثبت رساند.

به گفته تقوی در این مدت 88 هزار و 57 مورد بازرسی از مواد پروتئینی شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ به عمل آمده است، ضمن اینکه از بازار میوه به ویژه سیب، پرتقال، نارنگی و موز نیز 90 هزار و 849 مورد بازرسی به عمل آمده است.

وی اظهار داشت: از 973 هزار و 544 مورد بازرسی انجام شده در مدت زمان اجرای طرح 88 هزار و 178 مورد بازرسی مربوط به غلات و حبوبات از جمله نان، برنج، ماکارونی، عدس، لوبیا، نخود و لپه بوده است؛ ضمن اینکه 71 هزار و 621 مورد بازرسی نیز از بازار سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی صورت گرفته است.

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: از بازار چای، خرما، قند و شکر و روغن نباتی نیز به ترتیب 43 هزار و 392 مورد و 80 هزار و 686 مورد بازرسی به عمل آمده است.

تقوی ادامه داد: همچنین از میان بازرسی های انجام شده، 55 هزار و 137 مورد بازرسی از کاغذ و لاستیک سواری خودرو و 20 هزار و 640 مورد بازرسی از نهاده های دامی و کشاورزی به عمل آمده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: 85 هزار و 231 مورد بازرسی نیز از خدمات عمومی به عمل آمده است؛ ضمن اینکه در این مدت،علاوه بر بازرسی ها 54 هزار و 595 فقره گزارش و شکواییه نیز اخذ و رسیدگی شده است.