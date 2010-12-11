آغاز پروژه کابل زیردریایی خلیج فارس/ ایران مسیر ترانزیت کشورهای جهان

به گزارش خبرنگار مهر، Gulf Bridge اپراتور راه اندازی کابل زیردریایی منطقه خلیج فارس است که برای اتصال کامل منطقه خلیج فارس به تمام جهان بر بستر یک زیرساخت کابلی مطمئن با شرکت ارتباطات زیرساخت ایران برای مدت 25 سال قرارداد همکاری امضا کرده است.
این پروژه به صورت کنسرسیومی در قطر تشکیل شده که براساس آن شبکه کابلی ایجاد شود تا تمامی کشورهای خلیج فارس را به هم وصل کرده و بعد از عبور از تنگه هرمز و اتصال به عمان به شبکههای کابلی دنیا متصل شود. یک سر این شبکه که از خلیج فارس رد شده به هند و یک سر دیگر آن با عبور از دریای سرخ به اروپا وصل می شود. همچنین با این پروژه امکان ارتباط ایران با بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی همچون پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان تسهیل خواهد شد.
بندر گناوه ایران نقطه تماس کشورهای منطقه خلیج فارس
احمد پورنگ نیا معاون شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه GBI پروژهای است که به صورت مستقل و بی واسطه مسیر ترانزیت ایران به دیگر کشورها را فراهم می کند به مهر گفت: در این پروژه بندر گناوه ایران به عنوان نقطه تماس مشخص شده و ایران بابت بهره برداری از این پروژه به واسطه این نقطه تماس که در اختیار این پروژه بین المللی قرار داده، هزینهای نمی پردازد.
وی در تشریح مزایای این پروژه بین المللی که شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه مجوز بهره برداری از آن را در ایران داده است گفت: کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله قطر و بحرین در این پروژه حضور دارند و این کشورها نیز کابل هایی را برای اجرای این پروژه کشیده اند.
معاون شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد که شبکه کابل بینالمللی GBI قرار است اتصال ایران را به هند و خاور دور و از مسیر شرق و غرب به اروپا از طریق فیبرنوری زیردریایی با ظرفیت بالا برقرار کند.
به گفته وی این قرارداد همکاری میان دو شرکت ارتباطات زیرساخت ایران و Gulf Bridge به مدت 25 سال خواهد بود و قرار است کابل راهاندازی شده از سال 2011 میلادی سرویسدهی خود را آغاز کند.
مالکیت شبکه کابل زیردریایی GBI در اختیار سرمایهگذاران عربی
به گزارش مهر، شرکت بینالمللی Gulf Bridge شرکتی است که برای برقراری اتصال کشورهای خاورمیانه به یکدیگر و به شرق و غرب اروپا با استفاده از آخرین فناوری فیبرنوری از سوی شورای همکاریهای خلیج فارس تاسیس شده است.
مالکیت و توسعه شبکه کابل زیردریایی GBI در اختیار سرمایهگذاران استراتژیک آن شامل کشورهای عضو شورای کشورهای عرب حوزه خلیج فارس (GCC) است که برای ساخت این شبکه استراتژیک در منطقه تاسیس شده است. این شورا در واقع بلوک تجاری در خلیج فارس محسوب می شود که کشورهای عضو آن اهداف تجاری و اجتماعی مشترکی را پیگیری میکنند و بر همین اساس هم نسبت به تشکیل شرکت بینالمللی Gulf Bridge برای توسعه ارتباطات فیبرنوری منطقه اقدام کرده است.
کارشناسان معتقدند که راهاندازی کابل GBI فرصتهای تجاری زیادی را به دلیل افزایش درخواست برای دریافت ظرفیت مخابراتی با سرعت بالا در منطقه خلیج فارس فراهم خواهد کرد. این پروژه از محل ترانزیت با کشورهای همسایه نیز درآمدی برای کشور ما در بر خواهد داشت.
این کابل دریایی به شبکههای بینالمللی SMW3، فلگ، SMW4 و سایر کابلهای بین المللی متصل است و امکان بهرهمندی از ظرفیت نامحدود اینترنت را برای کشورمان فراهم خواهد ساخت.
