پلیس و آتش نشانی در مراکز کنترل ترافیک مستقر هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی پژومندراد بعدازظهر شنبه در جمع مدیران روابط عمومی نهادها و سازمان های خراسان رضوی، گفت: با افزایش همکاری میان دستگاه ها و استفاده بهینه از تجهیزات در اختیار آنها، می‌توان به مدیریت واحد ترافیکی شهر مشهد نزدیک شد.

وی خاطرنشان کرد: با ایجاد مدیریت واحد ترافیکی شهر مشهد مشکلات شهروندان در حوزه ترافیکی نیز کاهش یافته و امکانات و تجهیزات موجود این مرکز نیز می تواند در مواقع لزوم به نیازهای دیگر نهادها پاسخ گوید.

پژومندراد ادامه داد: هم اکنون مرکز کنترل ترافیک مشهد با پلیس راهنمایی و رانندگی و آتش نشانی به شکل استقرار نیرو در مرکز کنترل ترافیک همکاری دارند تا در مواقع بحران و نیاز، هماهنگی ها تسریع شود.

وی اظهار امیدواری کرد: با همکاری مطلوب میان ارگانهای مختلف بتوانیم مشکلات و معارض موجود ترافیکی سطح شهر را بهتر و سریع تر حل کنیم.

مدیر مرکز کنترل ترافیک مشهد با معرفی تجهیزات ترافیکی و نقش آنها در کنترل و روانسازی ترافیک و حل مشکلات ترافیکی به حاضران، افزود: این مرکز آمادگی همکاری با دیگر ارگان ها و سازمان های خراسان رضوی در همه زمینه های ممکن را دارد.

در این نشست مدیران روابط عمومی سوالات و ابهامات خود درباره عملکرد مرکز کنترل ترافیک مشهد را مطرح کردند که به آن ها پاسخ گفته شد.