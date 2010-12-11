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۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۸

محمد نجار:

نتایج طرح تغییر ساعات کار ادارات شهر تهران درحال ارزیابى است

نتایج طرح تغییر ساعات کار ادارات شهر تهران درحال ارزیابى است

وزیر کشور با اشاره به طرح آزمایشی تغییر ساعات کار ادارات، بانک ها و مراکز آموزشی شهر تهران گفت: مهلت سه ماهه اجرای این طرح رو به اتمام است و در حال ارزیابی آن هستیم تا نتایج بررسی ها را به سمع و نظر اعضای کابینه دولت برسانیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار در گفتگویی درباره جدایی شهرری از تهران اظهار داشت: شهرری در محدوده تقسیمات کشوری جدای از شهر تهران تعریف شده است و فرمانداری جداگانه ای دارد. ‌ادارات آن هم جداست اما تنها شهرداری است که در امور خدماتی تداخل ایجاد کرده است.

وی افزود: نمایندگان مجلس در این باره نامه نوشته اند و نظر مساعدی درباره جدایی شهرری از تهران دارند. طرح جدایی شهرری از تهران در بخش تقسیمات کشوری در معاونت سیاسی وزارت کشور هم اکنون در حال بررسی است.

وزیر کشور در پاسخ به سئوالی درباره نتایج طرح آزمایشی تغییر ساعات کار ادارات، بانک ها و مراکز آموزشی شهر تهران به مدت سه ماه گفت: عملکرد و نتایج این طرح در حال ارزیابی مجدد است و نتایج آن به زودی در اختیار دولت قرار می گیرد تا بتوان تصمیمات جدید را اتخاذ کرد.

وی درباره این که شهرداری ها مدعی شده بودند که اگر دولت بودجه‌ای را در اختیار آنها قرار دهد، می توانند به طور کامل مشکل ترافیک و آلودگی هوا را حل کنند، اظهار داشت: با مسئله ترافیک و آلودگی هوا باید صادقانه برخورد کردند و شهرداری ها هم بهتر است در این زمینه کار اجرایی انجام دهند.

نجار افزود: در حال حاضر همه باید دست به دست هم بدهیم و کمک کنیم تا هوای آلوده و ترافیک برای مردم مشکلی ایجاد نکند.

وزیر کشور در پاسخ به این سئوال که آیا برنامه ای برای جلوگیری از تردد خودرو‌های تک سرنشین در شهر تهران برای جلوگیری از ترافیک و آلودگی هوا دارید؟ گفت: ممکن است با ادامه آلودگی هوا محدودیت‌هایی برای تردد خودروهای تک سرنشین هم بگذاریم اما فعلا بروی طرح زوج و فرد تاکید داریم و محکم پای این طرح ایستاده ایم که اجرای این طرح تا اطلاع ثانوی نیز ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 1208196

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