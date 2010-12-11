15 هزار عنوان آگهی بین مطبوعات آذربایجان شرقی توزیع شده است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی داننده خاطرنشان کرد: آگهی های دولتی از طریق دادگستری، اداره ثبت و سایر ادارات دولتی و بر مبنای تعرفه مصوب هیئت دولت که به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ارجاع داده شده پس از بررسی و با توجه به دوره زمانی انتشار نشریات و همچنین تیراژ و کیفیت آن ها ارائه می شود.

وی گفت: هر ماه به طور متوسط بیش از 300 میلیون ریال آگهی دولتی به نشریات محلی و سراسری ارائه می شود که بیشتر شامل آگهی حصر وراثت، ابلاغ، اسناد مفقوده، مزایده، مناقصه و غیره است، که ازجمله اقدامات اداره کل در جهت حمایت از مطبوعات استان است.

داننده با اشاره به اقدامات انجام شده توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال های اخیر جهت تسهیل در درج آگهی شهرستان های استان، گفت: اختیار دریافت و ارسال آگهی شهرستان ها به نشریات در چند سال گذشته به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان ها تفویض شده است.

وی افزود: براین اساس روزنامه های محلی شهرستان های کوچک نیز به نوعی از حمایت ها و آگهی های دولتی برخوردار می شوند.

گفتنی است، در حال حاضر 121 نشریه محلی در آذربایجان‌شرقی منتشر می‌شود که هشت عنوان از آنها روزنامه و 35 عنوان نیز هفته‌نامه به شمار می‌روند و 37 درصد عناوین نیز در دوران دولت‌های نهم و دهم مجوز انتشار اخذ کرده‌اند.