به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ورایتی در میان فیلم‌های حاضر در این فهرست اولیه نام فیلم‌های "آلیس در سرزمین عجایب"، ‌ "آغاز" و "ترون : میراث" به چشم می‌خورد.



دیگر فیلم‌های حاضر در این فهرست عبارتند از "وقایع نگاری نارنیا" ،‌"نبرد تایتان‌ها" ، "هری پاتر و یادگاران مرگ" ، "آخرت"، "مرد آهنین 2 "، "آخرین بادافزار" ، "پرسی جکسن و المپیکی‌ها" ، "شاهزاده پارسی"، "اسکات پیلگریم علیه جهان" ،‌"جزیره شاتر" ، " کارآموز جادوگری" و "متوقف ناشدنی".



کمیته اجرایی انجمن جلوه‌های ویژه بصری آکادمی اسکار اوایل ماه ژانویه تعداد فیلم‌های این فهرست را به هفت فیلم کاهش می‌دهد و در نهایت ، روز 20 ژانویه اسامی پنج نامزد نهایی به طور رسمی اعلام خواهد شد.



پنج فیلم از میان 15 نامزد اولیه به صورت سه بعدی فیلمبرداری شده‌اند که این رقم رشد چشمگیر فیلم های سه بعدی را نشان می‌دهد. حضور فیلمی از کلینت ایستوود "آخرت" در میان نامزدهای اولیه جایزه جلوه های ویژه بصری از جمله شگفتی‌های فهرست معرفی شده است.



اسامی نامزدهای نهایی هشتاد و سومین دوره جوایز اسکار روز 25 ژانویه اعلام می‌شود و مراسم اهدای جوایز روز 27 فوریه (هشت اسفند) برگزار خواهد شد.