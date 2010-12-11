مبارک تنها با مرگ قدرت را رها می کند/ وحشت از تکرار سرنوشت شاه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، اسناد جدید ویکی لیکس که در آن به ارتباطات محرمانه "مارگارت اسکابی" سفیر آمریکا در قاهره استناد شده، نشان می دهد: در مصر آرزوی برگزاری انتخابات سالم و شفاف کاملا بر باد رفته است.

بر اساس این اسناد "حسنی مبارک" رئیس جمهور 83 ساله مصر در انتخابات ریاست جمهوری سال 2011 در این کشور نامزد خواهد شد و باز هم قدرت را آن خود می کند. اما در نهایت با مرگ خود از ریاست جمهوری خداحافظی می کند.

در این اسناد "جمال مبارک" (فرزند حسنی مبارک) به عنوان اصلی ترین جانشین پدرش پس از مرگ وی مطرح شده و احتمال جانشینی گزینه های دیگر همچون ژنرال "عمر سلیمان" رئیس دستگاه اطلاعات و "عمروموسی" دبیرکل اتحادیه عرب کمرنگ جلوه داده شده است.

اسناد جدید همچنین نشان می دهد مبارک از تکرار سرنوشت شاه ایران برای خود می هراسد. به ویژه اینکه رئیس جمهور مصر معتقد است (محمدرضا پهلوی) شاه ایران زمانی سقوط کرد که آمریکا فشار بر وی را برای انجام اصلاحات سیاسی افزایش داده بود.

تحلیلگران سیاسی پیش بینی می کنند رسانه ای شدن این اسناد جدید باعث ایجاد بحث و جدل های فراوانی در مصر درباره پرونده موروثی شدن حکومت شود، موضوعی که اخیرا در پی برگزاری پرتنش انتخابات پارلمانی به بوته فراموشی سپرده شده بود.