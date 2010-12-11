82 هزار واحد تولیدی دام و طیور در گلستان فعالیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر اسفندیاری پیش از ظهر شنبه در نشست این معاونت افزود: بیش از 91 هزار نفر در فعالیت های مربوط به اقتصاد دام و طیور در سطح استان گلستان مشغول به فعالیت هستند که نقش مهمی در توسعه استان و تامین پروتئین موردنیاز جامعه ایفا می کنند.

وی اظهار داشت: اغلب این افراد در بیش از 82 هزار واحد تولیدی مرتبط با دام و طیور استان مشغول به کار هستند و به تولید و بسته بندی محصولاتی چون گوشت قرمز، شیر، گوشت سفید، تخم مرغ و عسل می پردازند.



اسفندیاری خاطرنشان کرد: فعالیت های انجام شده به خوبی نشان می دهد که توانمندی استان برای گسترش و توسعه این بخش مهیا است ولی نیاز به حمایت و توجه بیشتری دارد.

3.8 میلیون واحد دامی در گلستان وجود دارد.

