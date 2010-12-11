۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۳۰

82 هزار واحد تولیدی دام و طیور در گلستان فعالیت دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: 82 هزار واحد تولیدی مرتبط با دام و طیور در استان فعالیت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر اسفندیاری پیش از ظهر شنبه در نشست این معاونت افزود:  بیش از 91 هزار نفر در فعالیت های مربوط به اقتصاد دام و طیور در سطح استان گلستان مشغول به فعالیت هستند که نقش مهمی در توسعه استان و تامین پروتئین موردنیاز جامعه ایفا می کنند.

وی اظهار داشت: اغلب این افراد در بیش از 82 هزار واحد تولیدی مرتبط با دام و طیور استان مشغول به کار هستند و به تولید و بسته بندی محصولاتی چون گوشت قرمز، شیر، گوشت سفید، تخم مرغ و عسل می پردازند.

اسفندیاری خاطرنشان کرد: فعالیت های انجام شده به خوبی نشان می دهد که توانمندی استان برای گسترش و توسعه این بخش مهیا است ولی نیاز به حمایت و توجه بیشتری دارد.
 
3.8 میلیون واحد دامی در گلستان وجود دارد.
 
کد مطلب 1208202

