انفجار قوی در نزدیکی پایگاه پلیس قندهار افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز لحظاتی قبل اعلام کرد که یک انفجار قوی در نزدیک پایگاه اصلی پلیس شهر قندهار در جنوب افغانستان به وقوع پیوست.

این انفجار قوی در حالی صورت می گیرد که نیمه شب جمعه در مسیر کامیونی از روستای "خیر آباد" به ولایت هلمند یک بمب کنار جاده ای منفجر شد که در نتیجه آن 15 نفر از جمله چندین کودک کشته و چهار فرد دیگر زخمی شدند.

تلفات غیرنظامیان درحالی در افغانستان افزایش می یابد که سازمان ملل در ماه آگوست اعلام کرد: شمار افغانی های کشته شده در نتیجه درگیریها در شش ماه نخست سال 2010 به هزار و 271 نفر افزایش یافته است که در بیشتر این حملات طالبان مقصر بوده اند.