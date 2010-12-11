نماینده زنجان قهرمان مسابقات جایزه بزرگ اسلحه اپه شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‎های شمشیربازی جایزه بزرگ اسلحه اپه طی روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته با حضور 51 شمشیرباز از 12 استان در رده سنی جوانان به میزبانی تهران برگزار شد. در پایان این مسابقات محمد اسماعیلی که به نمایندگی از زنجان شرکت کرده بود، قهرمان شد. پس از وی محمد شجاعی دوم شد و مهدی رضایی و امیر رضا کنعانی نیز به طور مشترک در رده سوم قرار گرفتند.

مسابقات لیگ برتر آغاز می‎شود

هفتمین دوره مسابقات شمشیربازی لیگ برتر باشگاه‎های کشور در هر سه اسلحه اپه، سابر و فلوره از امروز آغاز می‎شود. در این فصل از رقابت‎ها هشت تیم تربیت بدنی همدان، شهدای تربیت بدنی کرمانشاه، ذوب آهن اصفهان، موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش، تربیت بدنی زنجان، راه آهن اردبیل، حمل و نقل ارومیه و شرکت ملی گاز ایران شرکت دارند. تیم‎های شرکت کننده به صورت رفت و برگشت با هم به رقابت می‎پردازند.